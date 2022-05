Tremenda declaración de amor de Alex Caniggia a Melody Luz en El hotel de los famosos: "Por fin encontré..."

melody alex y chino leunis hotel de los famosos.jpg Alex Caniggia y Melody Luz recibieron la visita del Chino Leunis en la suite de El hotel de los famosos.

En tanto, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia se mostró muy enganchado con Melody al asegurar “Carlita me enamora día a día. Estoy enamoradísimo. No tenía pensado enamorarme de nadie, pero sí sabía que iba a estar con alguien. Cuando me salga de acá, me voy de viaje. Me voy a Ezeiza y a Carlita la invito, pero al otro día, te lo juro. Lo que sea pero juntos. La amo con todo mi ser y mi corazón, profundamente. Sinceramente, la primera vez que la besé, sentí todo”.

Por último, en las declaraciones que los participantes hacen en la suerte de back, mientras Melody Luz confió “No planeé nada después de acá y estoy abierta a lo que pueda pasar. Yo no quiero que sea un amor de reality, sino que prospere”, Alex Caniggia fue terminante al asegurar "Por fin encontré a la emperadora".

La picante consulta de Alex Caniggia a Melody Luz en El hotel de los famosos

La historia amorosa de Alex Caniggia y Melody Luz se pone cada vez más caliente a medida que pasan los días en reality El hotel de los famosos (El Trece). Si bien el cansancio ya se hace sentir, los sentimientos están más flor de piel que nunca en medio del encierro, y tal parece que la parejita se afianza como tal.

Es por que esta semana, tras formar parte del mismo equipo y ganar la competencia que los puso del lado de los huéspedes, los chicos pasan juntos todo el tiempo que pueden. Es más, durante una de las charlas, Alex confió que al salir del hotel se irá de vacaciones a Europa en el mes de julio con amigos, pero le pidió a Melody que lo acompañe.

Alex Caniggia y Melody Luz en la cama.jpg Melody Luz y Alex Caniggia, los habitantes semanales de suite en El hotel de los famosos.

En tanto, ahora a la hora de dormir el emperador fue por más y tanteó a la bailarina sobre nuevas experiencias sexuales. Puntualmente le preguntó a su chica si le gustaban los tríos. Fiel a su estilo directo, Caniggia disparó "Creo que vos ya me conocés. Soy muy directo y no me gusta esa cosa a mí, ni trío ni nada. Por eso yo te pregunté a vos...", refiriéndose al tema.

Pero, por suerte para él, la pelirroja sin dudarlo le respondió: "No, eso no sé si me coparía. Siento que es más arriesgado viste como... no sé, pueda suceder cualquier cosa... Ya sea que no se cuide o que sin querer se enamore... O que no te preste más atención", concluyó Melody antes de abrazarse y entregarse al sueño.