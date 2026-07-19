De Graciela Alfano a Benjamín Vicuña: los famosos que asistieron al nuevo show de Disney On Ice

La función de estreno contó con una verdadera alfombra de celebridades que asistieron acompañadas por sus familias, tales como: Benjamín Vicuña con sus hijos (Magnolia y Amancio), Graciela Alfano con sus ñietas, Flavio Mendoza y Dionisio, Georgina Barbarossa, Mercedes Morán, Ángela Leiva, Cande Vetrano, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, Rocío Marengo, Muni, Violeta Urtizberea, Luli Fernández, Javier Calamaro, Rodrigo Lussich, China Ansa, Alejandra Maglietti, Mariana Brey, María Laura Trotz, Belén Francese, Costa, Tamara Bella, Melody Luz, Sabrina Carballo, Albana Fuentes, Bati Larrivey y muchos más. Todos juntos listos para vivir una noche llena de emoción, música y patinaje sobre hielo.