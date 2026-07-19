De Graciela Alfano a Benjamín Vicuña: los famosos que asistieron al nuevo show de Disney On Ice

En esta nueva producción, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald y Goofy invitan al público a celebrar los momentos más especiales a través de un recorrido por las inolvidables historias de Disney. Uno de los grandes atractivos del show es la primera aparición en Latinoamérica de Stitch y Angel sobre el hielo, quienes se suman al universo de personajes que protagonizan esta aventura repleta de sorpresas, canciones y espectaculares coreografías.