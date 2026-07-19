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De Graciela Alfano a Benjamín Vicuña: los famosos que asistieron al nuevo show de Disney On Ice

Graciela Alfano con su nieta, Benjamín Vicuña con sus hijos, Alejandra Maglietti con su hijo Manu y muchos famosos más fueron al estreno de Disney On Ice.

19 jul 2026, 08:00
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De Graciela Alfano a Benjamín Vicuña: los famosos que asistieron al nuevo show de Disney On Ice

De Graciela Alfano a Benjamín Vicuña: los famosos que asistieron al nuevo show de Disney On Ice

4 GRACIELA ALFANO M&G
6 GEORGINA 2
11 VICICONTE - CUBERO 2
13 RIOCÍO MARENGO 2
15
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26
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33 COSTA 2
DSC_4176 (1)
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De Graciela Alfano a Benjamín Vicuña: los famosos que asistieron al nuevo show de Disney On Ice

De Graciela Alfano a Benjamín Vicuña: los famosos que asistieron al nuevo show de Disney On Ice

4 GRACIELA ALFANO M&G
6 GEORGINA 2
11 VICICONTE - CUBERO 2
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Este viernes 17 de julio, Disney On Ice dio inicio a una nueva temporada en el Movistar Arena con el estreno de Festejemos en Familia, el espectáculo que reúne a los personajes más queridos de Disney en una experiencia pensada para disfrutar junto a grandes y chicos.

La función de estreno contó con una verdadera alfombra de celebridades que asistieron acompañadas por sus familias, tales como: Benjamín Vicuña con sus hijos (Magnolia y Amancio), Graciela Alfano con sus ñietas, Flavio Mendoza y Dionisio, Georgina Barbarossa, Mercedes Morán, Ángela Leiva, Cande Vetrano, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, Rocío Marengo, Muni, Violeta Urtizberea, Luli Fernández, Javier Calamaro, Rodrigo Lussich, China Ansa, Alejandra Maglietti, Mariana Brey, María Laura Trotz, Belén Francese, Costa, Tamara Bella, Melody Luz, Sabrina Carballo, Albana Fuentes, Bati Larrivey y muchos más. Todos juntos listos para vivir una noche llena de emoción, música y patinaje sobre hielo.

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En esta nueva producción, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald y Goofy invitan al público a celebrar los momentos más especiales a través de un recorrido por las inolvidables historias de Disney. Uno de los grandes atractivos del show es la primera aparición en Latinoamérica de Stitch y Angel sobre el hielo, quienes se suman al universo de personajes que protagonizan esta aventura repleta de sorpresas, canciones y espectaculares coreografías.

Con una puesta en escena de nivel internacional, impactantes efectos visuales, escenografías envolventes y un despliegue artístico único, Disney On Ice: Festejemos en Familia propone una experiencia inmersiva donde el público no solo disfruta del espectáculo, sino que también forma parte de la celebración. A lo largo de la función, las familias son invitadas a cantar, bailar e interactuar con los personajes, convirtiendo cada presentación en un recuerdo inolvidable para espectadores de todas las edades.

     

 

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