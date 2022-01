Merlín Atahualpa cumplió 10 años y Natalia Oreiro le dedicó un tierno video

Es por eso que hoy la actriz uruguaya le dedicó un tierno video al pequeño Merlín Atahualpa al estar cumpliendo sus primeros 10 años de vida. Con Tu mirada, de Mollo, Oreiro hizo un collage del nene desde que nació hasta hoy.

Merlin Atahualpa.jpg Merlín Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro según pasan los años. Así está hoy a sus 10 años.

Allí dejó plasmada parte de la canción que dice "Tu mirada es una voz, Es una canción, Que arropa mi piel, Es la suerte de brillar sobre tu luz", para luego desearle "Felices 10 años, chispa de nuestras vidas".

Cómo será el reality que conducirá Natalia Oreiro en Telefe

Confirmada la conducción de Natalia Oreiro en el nuevo reality que Telefe pondrá en pantalla este año, se conocieron detalles del formato y algunos de los nombres que la acompañarán. Porque tras probarse el traje de presentadora en Uruguay, su tierra natal, en las dos temporadas de la versión local de Got Talent -La Voz- que la tv charrúa puso al aire, ahora lo hará en Argentina.

Los datos concretos indican que los realities le han dado excelentes resultados en materia de rating al canal argentino manejado por la extranjera Viacom CBS, tales como La Voz o MasterChef que tendrán nuevas ediciones. Así, Telefe sumará este año uno más, al comprar los derechos de otro reality musical, y para eso eligieron a la cantante y actriz Natalia Oreiro para ponerse al frente del nuevo desafío.

Hablamos del formato coreano The Masked Singer (el cantante enmascarado) replicado exitosamente en más de 40 países, que aquí se llamará Adivina quién canta. Si bien por el momento no se anunció en qué momento saldrá al aire, es un hecho debido a que Telefe ya lo anunció entre sus novedades para este año. El reality pondrá a competir a distintas figuras del medio que cantarán disfrazados de pies a cabeza de manera que no se sepa de quién se trata. Los famosos solo podrán revelar su identidad cuando queden eliminadas por el voto del público.

Pero como en todo reality, habrá un jurado que tendrá un rol más que importante porque decidirá quiénes siguen en carrera y quiénes estarán en la cuerda floja. Y hablando de jurado, fue el mismísimo Marcelo Polino quien confirmó que Telefe lo convocó para ser parte él. Así es que de a poco se van conociendo los detalles e integrantes de la nueva apuesta del canal de las pelotitas que tendrá a Natalia Oreiro como conductora.