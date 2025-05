María Becerra compartió la pintura que hizo para canalizar su dolor luego de la pérdida de su embarazo

Y explicó: "Representa mucha oscuridad este cuadrito para mí, pero también un poco de esperanza... Ahí a lo lejos, ahí por debajo a la derecha donde se ve un poco despintado, quería hacer algunos globitos flotando, pero nunca pude“.

Hace un mes a la artista le hicieron una intervención de urgencia a causa de su segundo embarazo ectópico que casi le cuesta la vida.

J Rei contó cómo le salvó la vida a María Becerra tras la grave internación: "Me asusté"

J Rei tuvo un rol clave para salvarle la vida a María Becerra al darse cuenta que no se sentía bien y llevarla de urgencia a la clínica Zabala, donde quedó interna en terapia intensiva tras sufrir un embarazo ectópico.

En diálogo con LAM, el novio de la cantante rompió el silencio y contó cómo vivió ese dramático momento, donde repasó su accionar que fue vital para salvarle la vida a su pareja en ese dramático instante.

"Me asusté y fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado haciendo lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor como siempre", indicó J Rei.

Y sobre su vínculo con María Becerra, sostuvo enamorado: "Es el amor de mi vida. Es una historia muy hermosa que la soñé y día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos".

"Ser feliz es el sueño de uno y lograrlo es un cumplido", remarcó sobre el sano vínculo que tiene con la cantante, y dejó en claro que sueñan con formar una familia.

"Ser papás jóvenes es una de nuestras metas pero hay que darle tiempo al tiempo y entender que la naturaleza es sabia y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado", destacó J Rei.

Y sobre la exposición y la fama, el joven sentenció: "Lo vivo muy tranquilo, tengo un círculo muy a tierra. Mi gente por suerte me trata normal, de carne y hueso".