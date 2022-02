Mica Viciconte se quebró en vivo y recibió una respuesta inesperada

Pero siempre el programa da revancha, y tras ver su exceso Viciconte le pidió disculpas al jurado. Tras una nueva devolución de otro plato, la rubia frenó todo y pidió la palabra para pedirle perdón a Martitegui.

“Quiero pedir perdón a Germán por lo de ayer. No me gusta verme estar en esa situación y estoy todavía sensible. ”; señaló entre lágrimas, diciéndo que con su embarazo la sensibilidad está a flor de piel.

“Siento que las hormonas están arriba y tomo todo como diez veces peor. Estoy un poco sensible. Uno también se equivoca, se excede con lo que dice, así que te pido disculpas”, repitió apuntando a Martitegui.

En gesto de paz la participante y el jurado se abrazaron, él más tarde le dijo: “Durante todo el tiempo que estuviste acá, sos una persona que tiene un carácter fuerte, pero admiro la manera en que te comportás. Hiciste gestos muy nobles reconociendo que algunos platos eran mejores o ayudando a compañeros. De mi lado tengo admiración y esto que acabás de decir me emociona y lo demuestra”.

“Mantuviste la calma durante esto que fue una locura. Tenés el mejor plato de la noche”, sentenció el exigente chef. “Me voy a dormir contenta”, suspiró Viciconte, que pasó a la final del jueves por el delantal dorado junto a Fulop y Kablan.

Embed

La noche de furia y llanto de Mica Viciconte

Este semana se está viendo al aire la que denominaron semana de oro en MasterChef Celebrity, que son los episodios de emergencia que grabaron cuando tuvieron la ola de contagios de Covid-19 entre los participantes. Así, en el episodio de anoche Mica Viciconte volvió a cruzarse duro con Germán Martitegui, uno de los jurados de MasterChef Celebrity, y todo terminó de la peor manera para ella.

En plena competencia por el delantal dorado, las mujeres se enfrentaron a los hombres. Así, Mica Viciconte, Denise Dumas y Catherine Fulop debieron presentar entrada, plato principal y postre respectivamente. Al tiempo que por el lado de los hombres, Santiago del Moro se puso el delantal para ayudar a Tomás Fonzi y Paulo Kablan, ya que faltaba un hombre, que debieron hacer los mismo.

Mica Viciconte se cruzó duro con Germán Martitegui, uno de los jurados de MasterChef Celebrity, por la cantidad de ajo de su plato, y terminó llorando.

La cuestión es que al momento de presentar Viciconte su entrada, una papitas ahuecadas rellenas, la devolución por parte del jurado no fue la mejor. Pero la cosa se puso espesa cuando Germán Martitegui le dijo que su plato era grotesco en cuanto al sabor por la cantidad de ajo que tenía. "Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podés hablar con nadie más durante toda la fiesta... te tenés que ir a tu casa, o darle al que está con muchos de estas así están parejos. El ajo satura todo, termina siendo un plato pretensioso" disparó incisivo el jurado.

Pero fiel a su carácter combativo, y en tren de defender su plato, Mica Viciconte no se quedó callada y trenzó en una discusión con el jurado más duro del concurso asegurando que su preparación tenía un solo ajo. Allí fue cuando la discusión se puso tensa y Martitegui disparó sin filtro "Te estoy diciendo que tiene mucho ajo y me parece que tengo autoridad para decirlo", y la participante salió al cruce con "Y yo también tengo autoridad para defender mi plato".

Pero la batalla verbal quedó definida por el jurado quien sin piedad alguna sentenció "No. Vos tenés libertad para opinar, no autoridad porque no sabés... tiene mucho ajo, tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si querés seguir acá".