La noche de furia y llanto de Mica Viciconte

Mica Viciconte cruce MArtitegui ajo.jpg Mica Viciconte se cruzó duro con Germán Martitegui, uno de los jurados de MasterChef Celebrity, por la cantidad de ajo de su plato, y terminó llorando.

La cuestión es que al momento de presentar Viciconte su entrada, una papitas ahuecadas rellenas, la devolución por parte del jurado no fue la mejor. Pero la cosa se puso espesa cuando Germán Martitegui le dijo que su plato era grotesco en cuanto al sabor por la cantidad de ajo que tenía. "Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podés hablar con nadie más durante toda la fiesta... te tenés que ir a tu casa, o darle al que está con muchos de estas así están parejos. El ajo satura todo, termina siendo un plato pretensioso" disparó incisivo el jurado.

Pero fiel a su carácter combativo, y en tren de defender su plato, Mica Viciconte no se quedó callada y trenzó en una discusión con el jurado más duro del concurso asegurando que su preparación tenía un solo ajo. Allí fue cuando la discusión se puso tensa y Martitegui disparó sin filtro "Te estoy diciendo que tiene mucho ajo y me parece que tengo autoridad para decirlo", y la participante salió al cruce con "Y yo también tengo autoridad para defender mi plato".

Pero la batalla verbal quedó definida por el jurado quien sin piedad alguna sentenció "No. Vos tenés libertad para opinar, no autoridad porque no sabés... tiene mucho ajo, tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si querés seguir acá".

La furia y el llanto de Mica Viciconte tras la devolución de Germán Martitegui

Así, tras este furibundo cruce entre Mica Viciconte y Germán Martitegui, las caras de los participantes de atrás no podían creer lo que estaban viviendo. Mientras Denise Dumas se agarraba la cabeza, Tomás Fonzi se tapaba la boca y decía "por un ajo muchachos...".

Si bien antes de retirarse la ex Combate se rio de la situación vivida para descontracturar un poco el momento, lo cierto es que al volver a su estación rompió en llanto, mientras sus compañeras la abrazaban. Por ahí se la escuchó a Cathy Fulop justificarla "No puede con su genio... ella es combativa".

Pero de pronto Denise se percató de los ojos vidriosos de Mica y le preguntó "¿Estás llorando? No se te ocurra llorar!!!", obteniendo como respuesta, entre lágrimas, "¡Que no me rompan las pelotas, porque no me conocen!". Y luego ya en el back Viciconte se sinceró sobre su reacción: "No te la puedo remar, me enculo. Soy una nena".