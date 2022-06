Mientras define su futuro televisivo, la China Suárez se muestra acaramelada con RusherKing en el Caribe

historias china y rusher en mexico.jpg La China Suárez y RusherKing juntos en el Caribe mexicano.

Si bien en un primer momento, tanto la China Suárez como RusherKing optaron por compartir desde sus historias de Instagram fotos y videos del exclusivo resort, como la vista desde el balcón de la habitación o el abundante desayuno habitual en estos destinos de Centroamérica, en las últimas horas dejaron verse juntitos y acaramelados.

Así, la actriz y novel cantante fue quien se mostró más que romántica, al ritmo de 'Say you, Say me' de Lionel Richie, en horas de la noche donde puede oírse ruido del viento mientras deja verse una de las piscinas del complejo junto a un corazón rosa, para luego repostear una imagen de las stories de su nuevo amor donde están juntos con dos corazones rojos y el trapero la arroba asegurando "Unos que andan chill".

Trascendió la elevada cifra que pidió la China Suárez para sumarse a un reality

Desde hace varios días se sabe que la China Suárez está negociando para sumarse como jurado al nuevo reality Canta conmigo ahora, el nuevo ciclo que está preparando Marcelo Tinelli. En Implacables, comentaron que es muy elevado el dinero que pidió la novia de Rusherking para ser parte del nuevo programa que marcará el regreso del conductor a la televisión.

“La convocó Marcelo Tinelli. Ya tuvieron charlas para que sea jurado. Obviamente, me cuentan, tiene un cachet más elevado que el de Pampita en su momento en el Bailando, que era la mejor paga”, afirmaron en el ciclo de El nueve. Esa cifra trascendió que era unos 2 millones de pesos, mientras sus compañeros cobraba 500 mil.

china-suarez.jpg La China Suárez, actriz y cantante.

“Están dispuestos a negociar y a contratarla. La China está entusiasmada porque, obviamente, no hay escándalo en este formato. Entonces, ella que se está lanzando al canto, lanzó un tema hace poquito, parece que tiene un pie en el programa de Tinelli”, indicaron.

La China por su parte anunció que dentro de poquito lanzará su segundo tema. La actriz viene estudiando canto hace bastantes años Willy Lorenzo, un coach vocal que conoció mientras era parte del elenco de Casi ángeles.