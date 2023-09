Mimi Alvarado destrozó a Yanina Latorre por opinar de su relación con El Tirri: "Decrépita"

Y siguió: "Ustedes arrancaron hablando del tema Yanina (Latorre) que dijo que estábamos separados. Yo no lo voy a hablar en un móvil, yo lo voy a hablar personalmente cuando vaya a la Argentina"

"Porque se están diciendo muchas cosas y no me gustan. Y yo me caracterizo por ser una comunicadora que va de frente. Por eso duré cinco años en Confrontados, porque yo cuando hablo, hablo, pero con pruebas y siempre digo la verdad. Yo no mando fruta ni soy una decrépita que está hablando cosas por hablar", lanzó contra Yanina, quien había dicho que Mimi y el primo de Marcelo Tinelli estaban peleados.

"¿Te pareció que miente Yanina?", le preguntó la conductora. "Que me pareció no, que miente. Yo no soy persona que piense igual al resto. Yo me considero distinta, a Luciano también lo considero muy distinto, y yo creo que por eso estamos juntos. O sea, yo me siento fuera del sistema. Yo no tengo que llevar mi relación como la lleva el resto de la sociedad o como quieren que la lleve. Pero a mí no me gusta cuando la gente dice 'Mimi y Luciano no está juntos, no están juntos porque no se ven'. ¿Qué es eso? Las relaciones se llevan como se pueden y mientras haya amor, cariño y respeto una relación puede subsistir", cerró la dominicana.

Mimi Alvarado sorprendió al revelar cómo es la relación con El Tirri a la distancia

Mimi Alvarado dio una entrevista para el ciclo Intrusos, América Tv, donde explicó cómo hace para sostener la relación a distancia con Luciano el Tirri durante tanto tiempo -ya casi 20 años juntos-.

Primero fue el Tirri quien dio su explicación sobre el tema: "Es genial la relación a distancia, me di cuenta que la extraño demasiado. Yo sé que me voy a casar, no sé cuando, pero ya estamos en una unión. Hoy si me lo dicen lo hago".

Tras escucharlo atentamente, Mimi Alvarado comentó: "Luciano me sorprende siempre con todas sus mentiras (se ríe). Son 18 años de novia y 12 años conviviendo, como que el sexo ya pasa a otro plano, estamos en modo hermanos, amigos".

"Yo siempre fui la del no del casamiento. Nunca hubo una separación pero sí pasaron cosas en el medio que nunca voy a contar", reconoció la mediática.

"Nosotros sabemos sobrellevar la relación, se dio así", finalizó la panelista sobre la distancia geográfica entre los durante tantos años.