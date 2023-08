Flor Moyano cruzó fuerte a Mimi Alvarado, que desacreditó su denuncia contra Juan Martino

La joven señaló que, tras haber denunciado a Juan Martino, se enfrenta a diario a persona que cuestionan su palabra. "Esto muestra cómo piensa la sociedad hoy en día. Por Instagram me ponen comentarios que duelen", sostuvo.

"Mimi dice que compartió situaciones con vos en El hotel de los famosos. Habla de una situación puntal del reality, que ocurrió en una ducha. Ella dice que se bañó vestida y vos te bañaste desnuda con la persona que te habría agredido", señaló Flor de la V. "Cómo te vas a agarrar de un hecho así cuando hay muchas mujeres que conviven con sus agresores sexuales", respondió Flor Moyano.

"Pero, ¿ese episodio sucedió?", retrucó la conductora de Intrusos. "Sí, sucedió, pero está sacado de contexto. Estábamos todos embarrados, después de un juego, hacía muchísimo frío, y todos los fuimos a bañar. Todos nos bañábamos juntos. Y todos nos bañábamos de esa manera. Yo no tenía mis facultades al cien, como la discernir lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Realmente, yo venía de una manipulación encima de 20 días", explicó la ex figura de El hotel de los famosos.

Por último, Flor de la V quiso saber si Mimi tuvo un contacto con ella durante este tiempo. "Sí, Mimi estuvo una hora intentándome convencer que yo no cuente nada porque iba a ensuciar al programa, a ellos, a la producción, que tenía que ponerme en el lugar de todos los demás. ¿Y quién se pone en el lugar mío, que pasé todo lo que pasé?", cerró.

La dura declaración de Mimi Alvarado sobre la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino

El viernes, en un móvil con Intrusos (América TV) Mimi Alvarado se refirió a la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino por abuso sexual en El hotel de los famosos 2.

La ex figura del reality de El Trece fue tajante con su postura sobre el caso. "Lo que pasa es que yo estaría necesitando que pasen todas las grabaciones de El hotel de los famosos. Obviamente, si vas cortando pedacitos.... ¡hay que poner todo el contexto!", comenzó diciendo.

"Los fragmentos son fuertes", advirtió Flor de la V. "Hay otros fragmentos y no los muestran. Yo no me voy a poner del lado de ninguno de los dos. Estuve ahí, 24 horas, vi todo, viví todo. Incluso, fui la cupido de los dos", sostuvo.

"Hay muchas cosas que no pasaron, pero yo vi todo. Flor me pedía que lo cuidara a Juan para que no se le tirara a otra. Un día, me bañé con ellos dos, con Flor y Juan. Flor desnuda, Juan desnudo, yo en el medio, con un top y una tanga. Y, una vez que terminó el programa, le dije a Flor: 'Yo te quiero mucho, pero mi declaración te puede jugar en contra. Yo no me bañaría desnuda con mi violador'", siguió.

Finalmente, Mimi puso en duda los hechos narrados por Flor Moyano. "Esta es mi verdad. Yo no lo vi a Juani violándola. Y sí vi otras cosas", sentenció.