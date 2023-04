Miriam Lanzoni, tras el dramático robo que vivió en un hotel en Brasil: "Hay una banda mafiosa atrás"

En diálogo con PrimiciasYa, Miriam indicó que hay un grupo delictivo operando en ese lugar. "Me llegaron alrededor de 20 o 25 casos describiendo la misma modalidad, de gente que le pasó exactamente lo mismo que a mí. Hay una banda mafiosa atrás de todo esto", sostuvo.

La actriz sospecha que los delincuentes tiene un "arreglo" con los responsables de administrar el hotel. "Están todos entongados... desde el gerente general hasta el personal, todos. Te abren la caja fuerte y te roban, pero no te roban todo. Te roban tarjetas de crédito y, casualmente, la tarjeta de crédito que te roban no es la misma que dejas en garantía abajo", detalló.

Miriam afirmó que los autores del hecho apuntan siempre a argentinos: "Las víctimas son todos argentinos porque iniciar un proceso legal para un extranjero es mucho más difícil".

Al finalizar, la actriz aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para frenar el accionar de estos delincuentes. "Ahora voy a seguir esto por la vía judicial y voy a pedir ver las cámaras. Hay mucha gente denunciando, mucha", concluyó.

image.png

La bronca de Miriam Lanzoni tras sufrir un robo y denunciar complicidad del hotel en Brasil: "¡Nos afanaron todo!"

Miriam Lanzoni junto a su pareja Christian Halbinger decidieron tomarse unos días de vacaciones en Brasil, pero todo terminó de la peor manera.

La actriz contó desde las redes sociales que fue víctima de un robo durante sus vacaciones en las playas de Río de Janeiro, Brasil, en el hotel donde se hospeda, y denunció complicidad del lugar.

“Viste cuando decís me tomo un break, una mini escapadita, pero cuando el destino no quiere, no quiere... Nos han desvalijado en el Hotel Nacional Río, nos abrieron la caja fuerte, estamos yendo a hacer una denuncia, lo tomamos como un paseo. Con tiempo, nos han afanado todo, la tarjeta de crédito, todo es todo", dijo Miriam Lanzoni en un video que compartió en Twitter.

Y luego, tras descubrir que no fue la única damnificada, dio detalles de la modalidad y responsabilizó al complejo hotelero de esta maniobra delictiva.

"Otro huésped le ocurrió lo mismo! Roban con esta modalidad Hotel Nacional Río. Te abren la caja fuerte, te roban dinero y/o tarjetas, luego la vuelven a cerrar. Cuando intentas abrirla, da error. Ahí llamas para resolver el problema y los hdp se llevan la caja fuerte para no dejar evidencia", siguió muy enojada.

Y remarcó: "Acá están los gerentes del Hotel Nacional Río. Daniel y Renato Días Correa. Hotel que funciona como un organización delictiva que roban a los huéspedes. Abren las cajas fuertes, te desvalijan y luego se llevan las cajas para no dejar evidencia. Hay muchos damnificadas".

miriam lanzoni.jpg