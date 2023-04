La bronca de Miriam Lanzoni tras sufrir un robo y denunciar complicidad del hotel en Brasil: "¡Nos afanaron todo!"

“Viste cuando decís me tomo un break, una mini escapadita, pero cuando el destino no quiere, no quiere... Nos han desvalijado en el Hotel Nacional Río, nos abrieron la caja fuerte, estamos yendo a hacer una denuncia, lo tomamos como un paseo. Con tiempo, nos han afanado todo, la tarjeta de crédito, todo es todo", dijo Miriam Lanzoni en un video que compartió en Twitter.

Y luego, tras descubrir que no fue la única damnificada, dio detalles de la modalidad y responsabilizó al complejo hotelero de esta maniobra delictiva.

"Otro huésped le ocurrió lo mismo! Roban con esta modalidad Hotel Nacional Río. Te abren la caja fuerte, te roban dinero y/o tarjetas, luego la vuelven a cerrar. Cuando intentas abrirla, da error. Ahí llamas para resolver el problema y los hdp se llevan la caja fuerte para no dejar evidencia", siguió muy enojada.

Y remarcó: "Acá están los gerentes del Hotel Nacional Río. Daniel y Renato Días Correa. Hotel que funciona como un organización delictiva que roban a los huéspedes. Abren las cajas fuertes, te desvalijan y luego se llevan las cajas para no dejar evidencia. Hay muchos damnificadas".

La desesperada denuncia de Miriam Lanzoni en su intento por ser madre

Miriam Lanzoni viene haciendo las gestiones correspondientes hasta llegar a una fundación de Haití, con la que parecía que todo se concretaría. Pero a mediados de 2022 denunció haber ser estafada en su buena fe por dicha fundación al desaparecer de un día para el otro.

Desde Socios del espectáculo, Paula Varela expuso el drama de Lanzoni asegurando que vive momentos de profunda angustia. “A Miriam le recomendaron esta fundación para adoptar un chico de Haití, avalada por la propia embajada del país, y decide llevarlo a cabo porque el proceso acá es muy largo. Hace un tiempo que desde la institución dejaron de contestar, no solo Mar, su directora, sino también la propia página web, que desapareció”, contó la periodista.

En tanto, agregó que Miriam Lanzoni “está angustiada no solo por la parte económica, que es muy grande, sino por el componente emocional”.

Y antes de contar con el testimonio en primera persona de la ex Corte y confección, la panelista de El Trece detalló que “Ella arrancó este trámite con Alejandro Fantino, su ex, cuando decidieron ser padres juntos. Cuando se separaron, le recomendaron iniciar el trámite otra vez pero de forma monoparental, entonces dio marcha atrás económica y emocionalmente”.