El rotundo cambio físico de Miriam Lanzoni: aumentó 10 kilos

“Mi personaje es la hija de la protagonista, una chica gay descuidada y con intereses que pasan por otro lado", indicó Miriam a la revista Pronto.

"Hasta el momento, llevo subidos 10 kilos y me faltan cuatro más. Vengo hace cuatro meses subiendo de peso y me costó muchísimo porque toda mi vida tuve el mismo peso y estuve laburando palo a palo con una nutricionista. No quería tener ningún desfase de salud y no me fue fácil, lo mismo con el pelo que nunca lo tuve tan cortito. Es diseño de Hernán, el estilista de la peli. Fue una propuesta en equipo, con el director y los creativos", explicó la actriz.

El dulce anuncio de Miriam Lanzoni y su novio Christian Halbinger: "No para de sorprenderme"

Después del desgraciado accidente doméstico que sufrió Miriam Lanzoni hace algunas semanas, cuando casi pierde un ojo a causa del rasguño de su gato, ahora la actriz y su pareja, Christian Halbinger, anunciaron que no sólo no hay crisis entre ellos -tal como se rumoreó recientemente- sino que pronto habrá casamiento.

Ante los micrófonos de LAM (América TV) desde Aeroparque, la actriz y el empresario reconocieron que estaban llegando de una mini luna de miel dando cuenta del buen momento que viven actualmente, luego de la escandalosa crisis de 2020 a causa de una infidelidad de él.

Pero cuando el cronista del ciclo de Ángel de Brito fue al hueso y quiso saber si hay planes de boda a la vista, Miriam Lanzoni primero se hizo la distraída al deslizar "No, no... por el momento no", pero rápidamente Halbinger preguntó sorprendido al notero "Pará, porque tenemos algo charlado pero... de dónde salió". Y sumó firme: "En breve tendrán noticias. Hay propuesta, claramente".

Sobre cómo fue la propuesta, comparándola con la de García Moritán a Pampita, el luchador de artes marciales mixtas confesó que "Fue más romántica, íntima pero romántica", mientras que Lanzoni reveló que no pudo evitar largarse a llorar por la emoción que le causó la esperada propuesta con la que toda mujer sueña cuando está verdaderamente enamorada. Así las cosas, ahora resta que pongan fecha y pasen por el Registro Civil.