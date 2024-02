Mirtha Legrand mano a mano con PrimiciasYa: habló de Susana, Milei y reveló el particular regalo de Marcela Tinayre

Hasta última hora, La Chiqui creyó, igual que todos, que Susana no iría a su casa ya que una vez terminada su temporada de la obra Piel de Judas en Punta del Este, Uruguay, viajaría a descansar unos días en su casa de Miami, Estados Unidos.

Pero para sorpresa de todos, la figura de Telefe viajó a Buenos Aires y llegó al cumpleaños de su amiga Mirtha. En diálogo con PrimiciasYa, Legrand contó cómo vivió la sorpresa de Susana, también habló del saludo que recibió del presidente de la Nación, Javier Milei, su futuro en la televisión y reveló el particular regalo que le hizo su hija Marcela Tinayre.

-PrimiciasYa: ¡Feliz cumpleaños Mirtha! ¿Cómo lo vivió?

-Mirtha: Fantástico fue, muy bien, una maravilla creo que es uno de los mejores cumpleaños que he pasado. A la mañana grabe el programa, vine descanse un rato y después ya llegaba la gente así que, me cambie de ropa, fui a atender a los invitados que fueron amorosos todos, encantadores. Una linda noche, hasta las 4 de la mañana estuve.

Embed

-PrimiciasYa: Y Susana que llegó de sorpresa, no se lo imaginaba...

Mirtha: Si ella al programa me mandó un video. pero yo no sé por qué tenía la sospecha de que iba a venir. Se tomó un avión de esos que se toma ella, un avión privado, y se vino. Yo estaba sentada con los invitados en la mesa principal y me dice, no me acuerdo quién fue que me dice, 'mira quien vino' y aparece Susana, una sorpresa lindísima se quedó hasta muy tarde, yo creo que hasta las 2 de la mañana se quedó. La pasamos esplendido, una linda noche con personas queridas por mí, personas muy allegadas, algunas son conocidas pero bueno forman parte de mi vida.

-PrimciasYa: Se vio en el video que Marcela la iba acompañando a Susana cuando ingresaba para darle la sorpresa...

Mirtha: Si Marcela me la trajo, digo que la trajo porque yo estaba sentada, y vino de golpe y me dio una alegría enorme. Estaba contentísima y bueno todo el mundo la adora, la quieren así que todo el mundo estaba encantado. Pero todos fueron amorosos.

-PrimiciasYa: Había dicho que no quería regalos en esta ocasión, ¿pero recibió algunos?

-Mirtha: A todos les dije que vinieran sin regalos, pero me mandaron muchísimos. Muy lindos todos, cosas para la casa, cosas de decoración, un par de guantes... Yo uso guantes, soy la única en argentina que usa guantes, pañuelos, libros, de todo. Muy cariñosos todos porque les decía 'no me traigan regalos porque está muy caro todo'. Además no necesito nada, tengo todo. Pero no cumplieron mi premisa.

Susana Giménez Mirtha legrand - portada.jpeg

-PrimiciasYa: ¿Y el regalo que más le gustó, el que más la emocionó?

-Mirtha: Todos, anillos me regalaron muy lindos, broches, no te puedo especificar, todo era precioso de muy buen gusto todo, pulseras... La gente ya sabe qué es lo que me gusta. Marcela, mi hija, me regaló una lupa, una lupa grande que trajo de Estados Unidos para poder leer cómoda sobre todo los libros con letra chica. Regalos preciosos como un camisón también. Estuvo lindísimo todo, todo el mundo muy contento y cantó Jairo que canta una maravilla. Vino acompañado de la novia que es un encanto, una cordobesa y cantó fantástico. Estaba todo perfectamente organizado y la decoración la hizo Ramiro Arzuaga, una maravilla.

-PrimiciasYa: También recibió el saludo del presidente, Javier Milei...

-Mirtha: Sí, me mandó un saludo también él y la hermana, ese fue Nacho (Viale) que seguramente lo consiguió.

-PrimiciasYa: Y cómo ve la situación del país, sobre sus primeros meses de gobierno...

-Mirtha: Está complicado, esperemos que a mitad de año se aclare todo y todo vuelva a la normalidad, y todo a la paz... La paz social que es tan importante. Estoy preocupada, la gente no vive tranquila, nos tenemos que querer un poco más los argentinos. Querer este país maravilloso, le estamos dando mala vida a este país.

-PrimiciasYa: Sobre su continuidad en televisión, ¿hasta cuándo hará su programa?

-Mirtha: No sé, yo creo que hasta mitad de año más o menos voy a seguir. Voy a ver cómo estoy, si estoy cansada, si tengo ganas y si me cuesta ir a grabar. Hasta ahora no, me encanta ir a grabar y hacer mi porgrama. Lo disfruto mucho, pero hay que ver si el cuerpo responde para seguir.