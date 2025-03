Mirtha Legrand reveló el misterio del anillo que pensó que le habían robado

“Vos sabés que estaba pensando, mirá, tengo el anillito de Racing”, comentó Mirtha. “Bueno, que sepan que lo recobré”, dijo generando todo el misterio que pudo. “Yo creí que lo había perdido”.

Luego detalló: “A mí me robaron todas mis alhajas. Y pensé que me habían llevado el anillo también con el estuche. Y el otro día viene Juanita a casa y estamos en mi dormitorio, conversando y dice, abu, ¿el anillo de Racing no te lo pones más?. Digo, no, querida, me lo robaron. Y Elvira, que es mi asistente dice, no, señora, yo lo tengo guardado en un estuche”.

Mirtha rió y con ella todos sus invitados. “Y estaba en un estuche”, dijo. “Antes me entraba bien, pero ahora me engordó el dedo así que es más difícil”, cerró.

El profundo dolor de Mirtha Legrand por la muerte de Gasalla: "Estoy muy triste, se ha ido un grande"

Antonio Gasalla murió este martes a los 84 años después de superar un cuadro de deshidratación severa y una importante baja en los niveles de glóbulos rojos. Al confirmarse la noticia, diferentes famosos lo despidieron con profundo dolor.

Una de las primeras en recordarlo fue Mirtha Legrand, quien en diálogo con PrimiciasYa, manifestó su tristeza al conocer la noticia.

"Una pena. Estoy muy triste, apenada, se ha muerto un grande. Para Antonio todo honor y toda gloria", manifestó la diva al hablar con este portal.

En el último tiempo el capocómico luchó contra una dura enfermedad tras ser diagnosticado de demencia senil progresiva. La triste noticia de su muerte fue confirmada por su hermano Carlos Gasalla.

A principios de marzo, el actor había sido internado de urgencia por un cuadro de neumonía en el Sanatorio Otamendi y había sido dado de alta hace unos días.

Sin embargo, su salud estaba muy deteriorada debido a la enfermedad que atravesaba hace un largo tiempo por la cual hace mucho se había alejado de la actividad laboral.