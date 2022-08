Mirtha Legrand vuelve a la televisión, ¿con una serie?

Embed

Pía Shaw confirmó que Chiquita grabó la publicidad de una ficción que estará disponible en una plataforma. "Es una promo para una serie de HBO", añadió.

La periodista también anticipó que está todo listo para el regreso de Mirtha por El Trece. "Ya está todo arreglado para la vuelta de Mirtha a El Trece. En el canal ya quieren dar el anuncio. Faltan ultimar algunas cositas. La vuelta de los almuerzos será en septiembre", concluyó.

Mirtha Legrand, envuelta en una polémica: ¿alguien le bloquea los contactos de WhatsApp?

Mirtha Legrand quedó envuelta en una polémica luego de que se conociera que tiene a varios periodistas bloqueados en su teléfono. Todo se generó por una denuncia de Carlos Monti. El periodista afirmó lo tiene bloqueado y apuntó contra el entorno de la diva.

"Mirtha, desbloqueame. Sé que no lo hiciste vos, pero alguien me bloqueó. Pedile a tu contactor o a tu chofer, que me desbloquee", expresó el panelista de Nosotros a la mañana.

En una nota con LAM, Marcela Tinayre se refirió a la polémica en torno a los números que Mirtha Legrand tiene bloqueados en su teléfono. "Me parece demasiado lo que dice Monti", comentó la hija de la diva.

Marcela indicó que cree que debe haber sido una decisión de su madre. "Lo puede haber bloqueado mamá. Es una huevada muy grande. ¿Por qué vamos a hacer eso?", sentenció la hija de Chiqui.