Morena Rial admitió la escandalosa pelea con su novio y reveló cuál fue la reacción de Jorge Rial

“Con Matías tenemos una relación estable. Todas las parejas pelean. Obviamente puede haber gritos... Yo no quise ir a hacer la denuncia… Fue una pelea del momento. No me pegó una piña en el ojo ni me fisuró la mano”, aseguró Morena.

En tanto, sobre la actual relación con Jorge Rial, Morena confió: “Tengo diálogo con mi papá. Él está preocupado. Es mucho lo que hablan, lo que dicen”, confirmando así estar en permanente contacto con él.

No obstante, la hija de Rial reconoció que las cosas no están resultándole sencillas con su padre. “Estamos en otra provincia, a 700 kilómetros y estoy embarazada. No está siendo fácil”, confesó y expresó sus deseos de recomponer del todo el vínculo con el periodista. “Es algo que va a ser pasajero, como todo. Va a pasar en algún momento”, concluyó Morena.

La pelea de Morena Ria con su pareja que derivó en una denuncia por violencia de género

Este miércoles se supo que Morena Rial, quien lleva siete meses de gestación de su segundo hijo, habría denunciado a su novio y padre del bebé que espera, Matías Ogas, por violencia de género en la Unidad Judicial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Córdoba.

En diálogo con Fede Bongiorno, el periodista Pepe Ochoa relató en El ejército de la mañana (Bondi) cómo habrían ocurrido los hechos tras informar que la hija de Jorge Rial había denunciado a su pareja en compañía de su abogado y amigo, Alejandro Cipolla.

“El lunes a la noche, hubo una discusión muy fuerte en su departamento. Escaló a gritos y los vecinos escucharon golpes. Los vecinos llaman al 911 y la policía se acerca, intenta contener esa situación y Morena sale del departamento diciendo que estaba todo bien, que no pasaba nada...”, detalló Ochoa.

Allí, Pepe contextualizó la situación al explicar que Morena "se muda a Córdoba, donde vive con Matías y empiezan a tener una relación tóxica de entrada", a lo que se suma que enseguida "queda embarazada de Matías".

Asimismo, detalló que Morena "recibe ayuda de su hermana Rocío", y sabiendo esto "Matías se apersona en el departamento y le pide a Morena que necesitaba plata. Matías, obviamente es adicto y se volvió todo muy violento porque necesitaba consumir y no tenía plata".

Es allí "donde Matías le habría pegado a Morena una piña en el ojo y le habría fisurado una mano", reveló el periodista desde su programa de streaming en Bondi . Y por último, confió que la hija de Jorge Rial "está absolutamente desolada", porque "se siente sola, que toda el mundo le soltó la mano".