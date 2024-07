More Rial habló tras conocerse la denuncia contra su pareja por violencia de género: "Es un tema delicado"

En tanto, Morena decidió hacer una historia en su cuenta de Instagram y sentenció: "Estoy bien, dejen de inventar cosas o agravar la situación porque estoy pasando un momento difícil de mi embarazo".

More Rial habló tras conocerse la denuncia contra su pareja por violencia de género

"Pido respeto por mi y por el padre de mi hijo. Si no tienen información o lo que fuere no hablen sin conocimiento por la criatura que viene en camino. No tengo porque dar declaraciones de nada", expresó.

Luego, puntualizó en lo que ocurrió en su casa y aseguró: "Lo que sucede o no puertas adentro es un problema que debo resolver yo. No cualquiera debe meterse en esto. Ya estoy cansada que en Buenos Aires tiren la lengua de lo sucedido sin certezas".

"Sean respetuosos porque es un tema delicado, me trae complicaciones en mi embarazo y no quiero que le pase nada a mi bebé por informaciones erróneas. Gracias", finalizó.

Morena Rial y Matías Ogas.jpg

Embarazada de siete meses, Morena Rial denunció a su pareja por violencia de género: "Piña en el ojo y fisura en..."

Este miércoles se supo que Morena Rial, quien lleva siete meses de gestación de su segundo hijo, denunció a su novio y padre del bebé que espera, Matías Ogas, por violencia de género en la Unidad Judicial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Córdoba.

En diálogo con Fede Bongiorno, el periodista Pepe Ochoa relató en El ejército de la mañana (Bondi) cómo habrían ocurrido los hechos tras informar que la hija de Jorge Rial había denunciado a su pareja en compañía de su abogado y amigo, Alejandro Cipolla.

“El lunes a la noche, hubo una discusión muy fuerte en su departamento. Escaló a gritos y los vecinos escucharon golpes. Los vecinos llaman al 911 y la policía se acerca, intenta contener esa situación y Morena sale del departamento diciendo que estaba todo bien, que no pasaba nada...”, detalló Ochoa.

Matias Ogas, novio de Morena Rial .jpg

Allí, Pepe contextualizó la situación al explicar que Morena "se muda a Córdoba, donde vive con Matías y empiezan a tener una relación tóxica de entrada", a lo que se suma que enseguida "queda embarazada de Matías".

Asimismo, detalló que Morena "recibe ayuda de su hermana Rocío", y sabiendo esto "Matías se apersona en el departamento y le pide a Morena que necesitaba plata. Matías, obviamente es adicto y se volvió todo muy violento porque necesitaba consumir y no tenía plata".

Es allí "donde Matías le habría pegado a Morena una piña en el ojo y le habría fisurado una mano", reveló el periodista desde su programa de streaming en Bondi . Y por último, confió que la hija de Jorge Rial "está absolutamente desolada", porque "se siente sola, que toda el mundo le soltó la mano".