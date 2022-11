Morena Rial se animó a la microbikini preanunciando su vuelta al quirófano

morena rial bikini 1.jpg

No obstante, More allí confesó "Sí, aunque no lo crean tengo varios complejos. Y sí, me seguiría operando a medida que vaya necesitando", confirmando así que volverá a pasar por el quirófano ante el primer requerimiento que su cuerpo le pida.

Cabe recordar que Morena Rial cambió radicalmente su estética allá por 2016 cuando se colocó un by pass gástrico, lo que la ayudó a bajar muchísimo de peso. Luego, la influencer se sometió a diferentes retoques, donde se quitó el exceso de piel de los brazos, la cola, la panza y las piernas. Así como también se aumentó las lolas.

morena rial bikini 2.jpg

La polémica reacción de Morena Rial ante el juicio a su ex, que atropelló y mató a una joven

A través de sus redes sociales a comienzos de octubre, Morena Rial salió a bancar a El Maxi, su ex pareja, quien acaba de culminar un proceso judicial que comenzó en el año 2011, por atropellar y matar a una joven de 22 años.

more rial y el maxi.jpg

“Te dije que a pesar de cualquier problema que podamos haber tenido siempre iba a estar a tu lado, en las buenas y en las malas. Hoy se termina una etapa dura de tu vida y que sé que te tenía mal. Siempre tuve fe en vos y siempre confié y creí en tus palabras que hoy se demostraron ciertas”, expresó la hija de Jorge Rial.

“Te voy a apoyar en todo lo que venga. Gracias por ser lo que sos y lo que fuiste siempre. Gracias que todo esto terminó y ya podés estar tranquilo. Me hace muy feliz verte salir hoy contento, fue lo mejor que me pasó y de las mejores cosas de la vida”, cerró la influencer en el posteo.