Oriana Junco realizó hirientes y tremendos comentarios sobre Moria Casán en las redes: "Siento..."

"Y Garbellano que en ese momento era su productor que todo el ambiente le tiene terror ( por qué será ) un prostituto dueño de spartakus, un sauna gay donde su cliente favorito era el juez Oxarbide, y que fue quien hizo millonario a este señor miren que este señor va a necesitar robar una joya", siguió filosa.

"Más vale que se la quedó ella, esta inmundicia de mujer que crió una hija entre delincuentes y faloperos donde la chica tuvo el alcance a todo tipos de drogas y desde los trece años andaba perdida por los bares gays consumiendo y a la buena de Dios tuvo varios comas alcohólicos", arremetió Oriana junco.

"Como Macri no quería traerla de Paraguay me puse al hombro una marcha en el Obelisco y asi logramos traerla poniéndome en contra al mismísimo presidente que a los poco meses me llevan presa a mí y esta inmundicia de persona venía a verme a Ezeiza donde estuve presa 22 días", recordó picante.

"Esta mujer que le llevaba a Menem todas las chicas del ambiente a olivos para enfiestarse por dinero (Madam) con drogas y alcohol donde hubo comas alcohólicos y de drogas", reveló.

Y continuó relatando más escandalosos episodios: "Más que Moria debería llamarse Griselda porque ¿se acuerdan de su chofer Coco? ¿Nadie sabe donde está no? Yo les cuento mientras vivía con ella él viajaba frecuentemente en los autos de ella llevando cocaina a MDQ para vender y lo agarro la policía con un auto de ella y un kilo".

Tras el revuelo que se generó en la red social, la cuenta de Oriana Junco en X apareció sin esa catarata de mensajes contra Moria Casán y la mediática denunció que fue hackeada ante la consulta de un seguidor sobre qué sucedió: "Me hackearon todo y estamos tratando de recuperar las cuentas", explicó.

Lali Espósito reveló por qué se identifica más con Moria Casán que con Susana Giménez: "Es la diva que..."

Lali Espósito atraviesa uno de sus mejores momentos de su carrera. La artista vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez como coach en La Voz Argentina 2025, que arranca en junio por la pantalla de Telefe.

Pero no es únicamente su rol en el programa lo que la destaca: viene de llenar dos estadios de Vélez con su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” donde Moria Casán fue la invitada de lujo, su sexto álbum de estudio, y sigue siendo una de las figuras más versátiles y queridas del país.

En diálogo con PrimiciasYa, Lali contó cómo se prepara para la nueva edición de La Voz Argentina donde compartirá el panel de coaches con Soledad Pastorutti, el dúo Miranda! y el debutante Luck Ra.

Además, por primera vez el programa que ahora conducirá Nico Occhiato se emitirá con una estrategia multiplataforma, de la mano de Luzu TV y de Max, que muy pronto se convertirá en HBO Max, donde quedarán todos los programas disponibles luego de su transmisión."Un año más en La Voz, ojala este año sea la elegida vamos a tratar de encontrar la voz en mi equipo", arrancó diciendo Lali.

Sobre sus compañeros, destacó: "Estamos muchas horas compartiendo las grabaciones, y sobre todo divirtiéndonos. Con los Miranda tengo un vínculo de hace mucho tiempo, comparti mucho escenario, mucha vida, los amo y son familia, Sole también y Luck Ra todavía no habíamos compartido ninguna situación laboral... Sí nos habíamos cruzado, pero poder compartir esta experiencia es muy linda. Es un capo, un pibe súper popular que está buenisimo lo que hace y está haciendo esto por primera vez. Asi que lo estamos acompañando y apoyando. Y Nico como conductor la rompe, lo hace súper bien".

Por otro lado, Lali no escapa a las críticas que recibe desde las redes, especialmente desde que decidió manifestar abiertamente sus ideas políticas y sociales, la cantante destacó: "Eso es algo que pasó siempre con o sin redes, con la Sole hablamos siempre, ella tiene una historia muy larga en la música, yo voy con seis discos hasta hoy en mi vida, pero pudimos tener siempre experiencias de comentarios buenos, malos, de gente que apoya o que no. Los artistas más jóvenes tienen esta cercanía más directa con un publico en las redes pero eso no es el arte, no podes guiarte con que alguien te diga no me gusta lo que haces, creo que está bueno que exista lo presencial una plataforma como este programa que es una ventana en todo el país. Las redes son increíbles para eso tambien, le hacen de ventana a unos talentos zarpados de nuestro país. La Voz los invita a un escenario muy lindo".

Lali también habló de sus dos shows en Vélez y de la conexión especial que tiene con Moria Casán: "La verdad que la rompimos en Vélez y Moria fue una gran invitada, la amo", señaló.

Al ser consultada si piensa en componer un tema a otra de las grandes divas del país, como lo es Susana Giménez, respondió: "No se me ocurrió qué frase de la Su usar, ella tiene muchas buenas así que por qué no hacer canciones para las divas de nuestro país. Moria quizás es la diva que más me inspira y que yo más sigo. Entonces se nos ocurrió este 'Quiénes son?' y decí que ella se copó y que vino a los dos estadios. En septiembre la voy a volver a invitar. Va a estar con los teatros, pero ojalá pueda volver porque sé que le encantó la experiencia".