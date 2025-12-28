A24.com

1934–2025

Murió la actriz Brigitte Bardot, ícono de la belleza y leyenda del cine

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot falleció este domingo a los 91 años tras una extensa carrera donde protagonizó innumerables películas y fue exponente de la sensualidad.

28 dic 2025, 08:00
Brigitte Bardot, reconocida actriz y cantante francesa, murió este domingo a los 91 años, según informó la Fondation Brigitte Bardot en un comunicado enviado a los medios franceses.

La organización que lleva el nombre de la artista expresó su “inmensa tristeza” al anunciar la muerte de su fundadora y presidenta destacando que “eligió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación”.

La artista atravesaba por un complicado estado de salud que la afectó en los últimos meses. “La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación”, indicó el comunicado de la organización benéfica.

Brigitte Bardot fue una de las figuras más icónicas del cine francés y de la cultura popular del siglo XX. Su trayectoria abarca más de dos décadas de actividad actoral y un cambio radical en su vida pública, además de su posterior labor como activista animalista.

La extensa y exitosa carrera de Brigitte Bardot

Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia. Su ascenso comenzó en la década de 1950, cuando fue descubierta y consolidó su estatus de estrella tras protagonizar Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim, una película que millones de espectadores recuerdan por su entrega física y su estilo rebelde. Esta película marcó su salto a la fama internacional y se convirtió en el hito que la catapultó al centro del cine mundial.

Participó en una amplia gama de títulos durante los años 50 y 60. Entre sus obras destacadas se encuentran Le Mépris (1963) de Jean-Luc Godard, un filme clave del Nuevo Cine Francés que consolidó su estatus de actriz de renombre internacional. También protagonizó Viva Maria! (1965) de Louis Malle, que le valió nominaciones y reconocimiento en premios europeos; esta etapa la afianzó como una figura de gran carisma en la pantalla.

A lo largo de su carrera, Brigitte Bardot actuó en aproximadamente 47 películas, además de participar en musicales y grabar más de 60 canciones, demostrando una versatilidad artística notable.

Bardot anunció su retirada de la actuación en 1973, tras una prolificación de décadas en cine y música. En las décadas siguientes continuó ejerciendo influencia cultural como icono y figura pública, y recibió condecoraciones como la Legión de Honor en 1985, de la que en varias ocasiones se negó a aceptar el reconocimiento.

Aun fuera de la pantalla, su imagen y estilo siguieron influyendo en la moda, la cultura popular y, especialmente, en la región de Saint-Tropez, donde popularizó el enclave costero y dejó una marca duradera en la Riviera Francesa.

En años recientes Bardot ha protagonizado debates públicos y controversias por sus opiniones sobre inmigración e islam en Francia, y ha sido objeto de multas por incitar al odio racial, lo que ha alimentado unida a su mito una imagen más polarizante en ciertos sectores de la opinión pública.

