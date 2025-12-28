Murió la actriz Brigitte Bardot, ícono de la belleza y leyenda del cine

Brigitte Bardot, reconocida actriz y cantante francesa, murió este domingo a los 91 años, según informó la Fondation Brigitte Bardot en un comunicado enviado a los medios franceses.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot falleció este domingo a los 91 años tras una extensa carrera donde protagonizó innumerables películas y fue exponente de la sensualidad.
Brigitte Bardot, reconocida actriz y cantante francesa, murió este domingo a los 91 años, según informó la Fondation Brigitte Bardot en un comunicado enviado a los medios franceses.
La organización que lleva el nombre de la artista expresó su “inmensa tristeza” al anunciar la muerte de su fundadora y presidenta destacando que “eligió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación”.
La artista atravesaba por un complicado estado de salud que la afectó en los últimos meses. “La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación”, indicó el comunicado de la organización benéfica.
Brigitte Bardot fue una de las figuras más icónicas del cine francés y de la cultura popular del siglo XX. Su trayectoria abarca más de dos décadas de actividad actoral y un cambio radical en su vida pública, además de su posterior labor como activista animalista.
Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia. Su ascenso comenzó en la década de 1950, cuando fue descubierta y consolidó su estatus de estrella tras protagonizar Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim, una película que millones de espectadores recuerdan por su entrega física y su estilo rebelde. Esta película marcó su salto a la fama internacional y se convirtió en el hito que la catapultó al centro del cine mundial.
Participó en una amplia gama de títulos durante los años 50 y 60. Entre sus obras destacadas se encuentran Le Mépris (1963) de Jean-Luc Godard, un filme clave del Nuevo Cine Francés que consolidó su estatus de actriz de renombre internacional. También protagonizó Viva Maria! (1965) de Louis Malle, que le valió nominaciones y reconocimiento en premios europeos; esta etapa la afianzó como una figura de gran carisma en la pantalla.
A lo largo de su carrera, Brigitte Bardot actuó en aproximadamente 47 películas, además de participar en musicales y grabar más de 60 canciones, demostrando una versatilidad artística notable.
Bardot anunció su retirada de la actuación en 1973, tras una prolificación de décadas en cine y música. En las décadas siguientes continuó ejerciendo influencia cultural como icono y figura pública, y recibió condecoraciones como la Legión de Honor en 1985, de la que en varias ocasiones se negó a aceptar el reconocimiento.
Aun fuera de la pantalla, su imagen y estilo siguieron influyendo en la moda, la cultura popular y, especialmente, en la región de Saint-Tropez, donde popularizó el enclave costero y dejó una marca duradera en la Riviera Francesa.
En años recientes Bardot ha protagonizado debates públicos y controversias por sus opiniones sobre inmigración e islam en Francia, y ha sido objeto de multas por incitar al odio racial, lo que ha alimentado unida a su mito una imagen más polarizante en ciertos sectores de la opinión pública.