Murió la actriz Brigitte Bardot, ícono de la belleza y leyenda del cine

La extensa y exitosa carrera de Brigitte Bardot

Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia. Su ascenso comenzó en la década de 1950, cuando fue descubierta y consolidó su estatus de estrella tras protagonizar Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim, una película que millones de espectadores recuerdan por su entrega física y su estilo rebelde. Esta película marcó su salto a la fama internacional y se convirtió en el hito que la catapultó al centro del cine mundial.

Participó en una amplia gama de títulos durante los años 50 y 60. Entre sus obras destacadas se encuentran Le Mépris (1963) de Jean-Luc Godard, un filme clave del Nuevo Cine Francés que consolidó su estatus de actriz de renombre internacional. También protagonizó Viva Maria! (1965) de Louis Malle, que le valió nominaciones y reconocimiento en premios europeos; esta etapa la afianzó como una figura de gran carisma en la pantalla.

A lo largo de su carrera, Brigitte Bardot actuó en aproximadamente 47 películas, además de participar en musicales y grabar más de 60 canciones, demostrando una versatilidad artística notable.

Bardot anunció su retirada de la actuación en 1973, tras una prolificación de décadas en cine y música. En las décadas siguientes continuó ejerciendo influencia cultural como icono y figura pública, y recibió condecoraciones como la Legión de Honor en 1985, de la que en varias ocasiones se negó a aceptar el reconocimiento.

Aun fuera de la pantalla, su imagen y estilo siguieron influyendo en la moda, la cultura popular y, especialmente, en la región de Saint-Tropez, donde popularizó el enclave costero y dejó una marca duradera en la Riviera Francesa.

En años recientes Bardot ha protagonizado debates públicos y controversias por sus opiniones sobre inmigración e islam en Francia, y ha sido objeto de multas por incitar al odio racial, lo que ha alimentado unida a su mito una imagen más polarizante en ciertos sectores de la opinión pública.