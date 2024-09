Murió la actriz Selva Alemán, a los 80 años

Selva Alemán.jpg

La artista, cuyo nombre real era Carmen Selva Giorno, nació el 30 de abril de 1944 y era hija de la recordada actriz Carmen Vallejo.

Tuvo una larga trayectoria en televisión, cine y teatro. En la pantalla chica, la pareja de Arturo Puig trabajó en las ficciones Nuestra galleguita, Mujercitas, Son amores Lalola, Malparida, Tiempo final, entre otras.

En cine, en tanto, participó en películas como Contar hasta diez, La isla, El grito de Celina, La murga, El último piso, Objetos, entre varias más. En teatro, actuó en Madres e hijos, Una cierta piedad, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Las troyanas, Le Prenom, Largo viaje de un día hacia la noche, El precio, Sonata de otoño, entre otras obras.

La Asociación Argentina de Actores también comunicó la dolorosa noticia: "Despedimos a la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento, recordándola con el respeto que supo ganarse a lo largo de su extensa trayectoria artística".

selvan alemán AAA.jpg

Arturo Puig presentó a sus nietos que fueron adoptados en Rusia

Arturo Puig sorprendió al contar en una entrevista que se había agrandado la familia. El actor suele ser muy reservado con su intimidad, pero esta noticia los llenó de felicidad y no quería dejar de hacerla pública.

El actor contó que su hija Ximena y su pareja Fernando fueron papás de tres chicos. Tras una larga lucha de trámites y viajes, el matrimonio logró adoptar a tres niños rusos: Nikolay (12), Elizaveta (10) y Santos (1).

“Yo he tenido muchas satisfacciones en mi carrera, he tenido premios, rating altísimo, he hecho obras importantes en teatro, pero nada de eso se compara con el hecho de ser abuelo. Es una sensación maravillosa, que voy descubriendo día a día”, dijo a la revista ¡Hola!

“Los extraño permanentemente. A veces estoy en casa y de repente agarro el teléfono para ponerme a mirar las fotos de los chicos que ya vi cuatrocientas veces... Es un momento de mi vida muy maravilloso y vivirlo me genera una sensación que no había experimentado nunca, aun habiendo tenido miles de satisfacciones con mis hijos”, reveló.

“A veces lamento cuando me pongo a pensar es que no voy a estar para verlos crecer y convertirse en personas adultas. Eso me entristece un poco. Me encantaría ver cómo se van desarrollando y cumpliendo sus sueños. Aunque algo de eso ya lo vivo con Niko y Liza, que crecieron mucho, y en su medida también con Santos, que está empezando a pararse”, agregó Puig.