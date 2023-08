Murió uno de los participantes más queridos de Cuestión de Peso

lorna cuestion de peso.jpg

"Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de peso Hernán", indicó desde las redes con una imagen del grupo que participó del reality.

"El peso de las enfermedades ya que partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión y lamentablemente no pudo vencerlas", precisó sobre las causas de la muerte de Hernán con dolor Lorna.

lorna cuestion de peso 1.jpg

En su mensaje en la red social mostró dos imágenes de lo que fue esa época en el programa donde compartió varios momentos con Hernán, quien se hizo conocido por su historia dentro del programa como el resto de los concursantes que buscaban bajar de peso.

Pablo Bragale, otro ex Cuestión de Peso, se mostró conmovido por la triste noticia y lo despidió desde las redes con un sentido mensaje: “La vida, la enfermedad de mierda y el destino quisieron que te vayas. Se fue el que nos hacía cagar de risa a todos, el que me hizo conocer el Cilindro, el verdulero que no comía verdura, el que me ayudó cuando no tenía para pagar el hotel, el compañero de banco. Hoy se fue Hernán Terranova, una gran persona, padre e hincha de Racing. Abrazo a toda su familia y que descanses en paz amigo”.

hernan cuestion de peso 1.jpg

El desesperado pedido de ayuda de un ex participante de Cuestión de Peso

Pablo Bragale fue uno de los participante del reality Cuestión de Peso, El Trece, de 2017. El joven pesaba 227 kilos, pero logró bajar 155 kilos, aunque esto le trajo algunos problemas en la piel y en sus piernas.

Ahora, debe solventar el tratamiento del linfedema que no le permite llevar una buena calidad de vida, pero su obra social no lo cubre. Es por eso que muy angustiado hizo un desesperado pedido en sus redes.

La respuesta de obra social es que la operación que necesita es estética, pero el joven asegura que no. “He logrado abonar el tratamiento hasta fin de mes y mis piernas están muy agradecidas, pero debo -por pedido de la flebóloga- extenderlo esto hasta diciembre y es por eso que pido ayuda a quien lea esto. Hace más de 10 años solvento el tratamiento solo, pero este año se me ha hecho difícil. Gracias y perdón”, escribió en su instagram.

Además, mostró una foto de sus piernas y detalló cuánto le cuesta cada una de las terapias. “Me sale 15 mil por semana el tratamiento, 2 mil por mes la medicación y la operación de los colgados 280 mil. La cirugía ya fue metida por la vía de excepción, pero seguramente deba hacerla y esperar el reintegro. Por favor, sé que todos estamos mal, pero a quien pueda pido ayuda y difusión”, pidió.