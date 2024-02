Air Supply, las leyendas del Pop Rock Australiano, vuelven al país

Graham Russell y Russell Hitchcock se conocieron el 12 de mayo de 1975, el primer día de ensayos de "Jesucristo Superstar" en Sydney, Australia; se hicieron amigos instantáneamente gracias a su amor común por los Beatles y el canto.

En un principio tocaban en pizzerías, cafeterías y discotecas con una sola guitarra y dos voces. Rápidamente se ganaron reputación por sus armonías y las canciones originales que Graham escribía.

Por aquel entonces hicieron una demostración en un casete de dos canciones, "Love and Other Bruises" y "If You Knew Me", y la llevaron a todas las compañías discográficas de Sydney. Todos lo rechazaron excepto uno, CBS Records, que admiraba su estilo único.

Hicieron un single en una tarde y alcanzó el número uno en las listas nacionales. Por fin había nacido Air Supply.

Ese mismo año, abrieron para los shows de Rod Stewart en toda Australia y luego en todo Estados Unidos y Canadá.

De regreso a Australia tuvieron que empezar de nuevo e hicieron un disco llamado Life Support. En el cual nacerían varias de sus grandes canciones, incluido "Lost in Love", que llegó al Top 10 en Australia. En 1980 "Lost in Love" se convirtió en la canción más escuchada, saltando a la cima de todas las listas.

Air Supply estaba en camino. Su segundo single, "All Out of Love", subió en las listas aún más rápido. La banda estaba igualando la racha de posicionamiento de The Beatles, con canciones entre los cinco primeros puestos.

Los álbumes Lost in Love, The One That You Love, Now & Forever y The Greatest Hits finalmente vendieron más de 20 millones de copias.

"Lost in Love" fue nombrada Canción del Año en 1980 y, junto con los otros singles vendió más de 10 millones de copias. Además, fueron el primer grupo occidental en realizar una gira por China, Taiwán y muchos otros países que, por aquel entonces, no permitían que la música pop cruzara sus fronteras.

En 1983 grabaron "Making Love Out Of Nothing At All" de Jim Steinman, que catapultó al grupo como una fuerza permanente en la música moderna. Esta canción fue lanzada en el álbum The Greatest Hits que superó los 7 millones de copias.

"Lost in Love", "All Out of Love", "The One That You Love", "Sweet Dreams" y "Making Love Out Of Nothing At All" han logrado cada una millones de reproducciones en la radio.

Air Supply comenzó a realizar giras con fastuosas producciones en lugares donde nadie había estado antes. En 1988, se pidió a Air Supply que participara en la celebración del bicentenario de Australia y que tocara para Su Alteza Real el Príncipe Carlos y Su Alteza Real la Princesa Diana, ya que ambos eran apasionados fanáticos de la banda.

En 1989, grabaron el álbum "The Earth Is", que vendió más de un millón de copias fuera de los EE. UU. A este álbum le siguió el CD "The Vanishing Race" y, con los sencillos "Goodbye" y "It's Never Too Late", volvieron a verse múltiples. -éxito platino. Los siguientes álbumes, "News from Nowhere", "Yours Truly" y "Across the Concrete Sky", le dieron a su segundo álbum de grandes éxitos un estatus multiplatino mientras viajaban por el mundo todos los años.

En julio de 2005, su DVD en vivo, "It Was 30 Years Ago Today" celebró 30 años de éxito en todo el mundo y ese mismo mes, Air Supply rompió récords de asistencia cuando, en Cuba, en un show tocaron ante 175.000 personas.

También en 2005 se lanzó "The Singer and the Song", un álbum acústico de muchos de sus grandes éxitos que recibió grandes elogios de la crítica. En mayo de 2010, se lanzó "Mumbo Jumbo", primera grabación de estudio del dúo en ocho años.

En 2013, el dúo fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Australiana de la Industria Discográfica. Y el 2015 celebraron su 40 aniversario. Una larga y, aún vigente carrera, para el deleite del público mundial.

En abril del 2024, y con motivo de su gira mundial por su 50 aniversario, Air Supply vuelve a Argentina, para recordarnos lo mejor de su repertorio.

9 DE ABRIL - QUALITY ARENA- CÓRDOBA

Entradas a la venta por Ticketek a partir del 8/2 al mediodía

11 DE ABRIL - TEATRO GRAN REX - CABA

Entradas a la venta por TuEntrada a partir del 8/2 al mediodía