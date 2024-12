Airbag cerró el 2024 ante más de 120 mil personas en Vélez

Airbag cerró el año y su gira Jinetes Cromados Tour reencontrándose con su eufórico y fiel público que llegó de distintos puntos de Latinoamérica para no perderse una vez más a su banda de rock.

Con entradas totalmente agotadas, teniendo que agregar nuevas fechas, Patricio, Guido y Gastón Sardelli, dieron inicio a su primer show en Vélez anunciando de manera épica y con fuegos artificiales que finalmente en marzo de 2025 estrenarán su nuevo álbum de estudio El club de la pelea. Luego salieron a escena con sus instrumentos prendidos fuego para hacer historia nuevamente.

Durante casi tres horas a puro rock en cada una de las noches y con una lista de temas diferentes en cada fecha, con unos pogos inigualables en todo el estadio, sonaron las canciones aclamadas por el público como “Fugitivo”, “Revolución" y "Otoño del `82” y hasta sus más recientes lanzamientos que serán parte de su nuevo álbum.

Con una puesta imponente, donde rinden homenaje a su sala de ensayo rodeados de parlantes, y sus instrumentos, los hermanos Sardelli explotaron Vélez junto a su enérgico público que no dejó de saltar y cantar cada canción.

Uno de los momentos más esperados, fue cuando el gran Frankie apareció en la enorme pantalla en el escenario para agitar junto a todos con “Motor enfermo”.

Siguiendo con otro de los momentos épicos en un show de Airbag: el set de piano, donde Guido emocionó a todos con “Diez días después” y luego Pato, con su insuperable interpretación en el Tango “Volver”.

Fueron interminables los recuerdos que formaron parte de tres fechas descomunales, como los covers que nunca faltan en los shows de Airbag.

Durante la primera noche sonaron “Have you ever seen the rain” de Creedence y “Johnny B. Goode” de Chuck Berry recordando siempre sus raíces.

Para la segunda noche llegaron los invitados especiales, Chano y Bambi, donde los hermanos Sardelli y Charpentier se unieron para hacer “Cicatrices” donde fueron ovacionados por todo el público.

En las tres noches confirmaron nuevamente, que el rock está más vivo que nunca a través del talento que reflejan con sus canciones, que son de un nivel insuperable y se potencian en cada una de sus presentaciones junto a un escenario imponente y de primer nivel.

En este 2024, la banda volvió a cerrar otro año épico, donde fueron por nuevos objetivos que les dieron la gran oportunidad de volver a hacer historia con tres noches en Vélez completamente agotadas y dejarnos con ganas de revivirlas por mil noches más.

Durante sus shows en Vélez, Airbag invitó a sus fans a sumarse a una colecta solidaria de juguetes para quienes más lo necesitan junto a la FUNDACIÓN SI.

La respuesta de la gente fue contundente y se reunieron miles de regalos que serán debidamente distribuidos para que lleguen a las infancias esta Navidad.

El próximo año, Airbag arrancará sus presentaciones nada más y nada menos que en la edición número 25 de Cosquín Rock, donde llevarán su sello característico de rock y su energía en la primera fecha del festival más importante de Argentina el 15 de febrero.