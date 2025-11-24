Alejandro Lerner fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

Alejandro Lerner73

Desde el escenario, y con gran emoción, Alejandro al sentarse al piano declaró “Gracias a todos…gracias no alcanza, pero es lo que puedo decir ahora..” y agregó “Ser popular no es lo mismo que ser una estrella. Ser popular es abrazarse con la gente y saber que lo que uno canta, o lo que a uno le pasa, es lo mismo que nos pasa a todos. (...) Cuando tenemos frío, cuando amamos, cuando estamos solos, cuando tenemos bronca, cuando necesitamos de la esperanza, esa canción aparece, y aparece también por esta conexión con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, gracias!”.

Al finalizar el concierto y recibir la distinción, Alejandro dedicó la noche y el concierto a su familia, a Ángel Mahler y Oscar Cardozo Ocampo, a sus maestros, y a todos los amigos que compartieron su sueño durante el camino, y agregó “Soñar es la herramienta, la fe es el combustible. Y creo que más allá de que esto me toca a mi hoy, es el momento de volver a enamorarnos de quienes somos los argentinos, de nuestra cultura. Volver a enamorarnos de la argentinidad.”. Además, agradeció a su país, a su familia, a la Secretaría de Cultura de la Nación, a Dios, y a todo su público.

El secretario Cifelli compartió: "Alejandro, tu voz, tu poesía y tu talento han marcado generaciones. Son verdaderos himnos que resuenan en el corazón de este país. Este reconocimiento a tu trayectoria es un reconocimiento a tu legado, a tu calidez humana y a tu constante vocación de transmitir valores". Y agregó: "Llevo desde los once años escuchándote, entraste a mi casa en 1982, así que solo quiero agradecerte por tu música, porque -como vos mismo dijiste- los homenajes son en vida. Muchas gracias en nombre de todos los argentinos".

Luego de esta gran distinción, Alejandro continua con La banda sonora de tu vida, un tour con el que se presentó con entradas agotadas en el Teatro Gran Rex, y que lo llevó durante el 2025 por los escenarios de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Misiones, Mar del Plata, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Rosario, entre otros. Los próximos shows de la gira son: 8 de diciembre en el Teatro Gran Ituzaingó, y 13 de diciembre en el Teatro Don Bosco de San Isidro.

Alejandro Lerner