Alejandro Lerner fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

Alejandro Lerner suma un nuevo gran reconocimiento a su vasta trayectoria: fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación por la Secretaría de Cultura de la Nación.
El músico fue distinguido este sábado con el máximo galardón que otorga el país a un artista nacional.
El pasado 22 de noviembre, en el Auditorio del Palacio Libertad, Alejandro recibió el reconocimiento de manos del Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.
En una velada llena de emoción, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, dirigida por el maestro Damián Mahler, y acompañada por los cantantes solistas Luz Matas, del Coro Polifónico Nacional, y Martín Díaz y Matías Tomasetto, del Coro Nacional de Música Argentina, interpretaron una selección de los himnos más emblemáticos del artista: “Secretos”, “Campeones de la vida”, “Después de ti” y “Juntos para siempre”, entre otros. Cada tema fue recibido con entusiasmo y gratitud por las más de 1600 personas que cantaron cada canción y ovacionaron al artista.
"Hoy te celebramos", expresó Mahler, quien dio inicio al concierto de una hora llena de esas canciones que se convirtieron en himnos de la música de habla hispana, y que alcanzaron a varias generaciones. El cierre estuvo a cargo del cantante, frente a todo el auditorio de pie. Interpretó al piano “A tu lado”, "Todo a pulmón" y "Volver a empezar".
Desde el escenario, y con gran emoción, Alejandro al sentarse al piano declaró “Gracias a todos…gracias no alcanza, pero es lo que puedo decir ahora..” y agregó “Ser popular no es lo mismo que ser una estrella. Ser popular es abrazarse con la gente y saber que lo que uno canta, o lo que a uno le pasa, es lo mismo que nos pasa a todos. (...) Cuando tenemos frío, cuando amamos, cuando estamos solos, cuando tenemos bronca, cuando necesitamos de la esperanza, esa canción aparece, y aparece también por esta conexión con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, gracias!”.
Al finalizar el concierto y recibir la distinción, Alejandro dedicó la noche y el concierto a su familia, a Ángel Mahler y Oscar Cardozo Ocampo, a sus maestros, y a todos los amigos que compartieron su sueño durante el camino, y agregó “Soñar es la herramienta, la fe es el combustible. Y creo que más allá de que esto me toca a mi hoy, es el momento de volver a enamorarnos de quienes somos los argentinos, de nuestra cultura. Volver a enamorarnos de la argentinidad.”. Además, agradeció a su país, a su familia, a la Secretaría de Cultura de la Nación, a Dios, y a todo su público.
El secretario Cifelli compartió: "Alejandro, tu voz, tu poesía y tu talento han marcado generaciones. Son verdaderos himnos que resuenan en el corazón de este país. Este reconocimiento a tu trayectoria es un reconocimiento a tu legado, a tu calidez humana y a tu constante vocación de transmitir valores". Y agregó: "Llevo desde los once años escuchándote, entraste a mi casa en 1982, así que solo quiero agradecerte por tu música, porque -como vos mismo dijiste- los homenajes son en vida. Muchas gracias en nombre de todos los argentinos".
Luego de esta gran distinción, Alejandro continua con La banda sonora de tu vida, un tour con el que se presentó con entradas agotadas en el Teatro Gran Rex, y que lo llevó durante el 2025 por los escenarios de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Misiones, Mar del Plata, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Rosario, entre otros. Los próximos shows de la gira son: 8 de diciembre en el Teatro Gran Ituzaingó, y 13 de diciembre en el Teatro Don Bosco de San Isidro.