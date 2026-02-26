Andrés Calamaro agota su show en horas y anuncia una nueva fecha

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas fueron en el Hipódromo de La Plata, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.

Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Andrés Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira que abarcará destinos de nuestro país como el Club A. Unión de Santa Fe, el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes y el Arena Maipú de Mendoza. También llegará a Neuquén en el Estadio Ruca Che y Catamarca en el Predio Federal Catamarca.

Además, Calamaro confirmó fechas en La Rioja en Loisc Plataforma, Mar del Plata en el Polideportivo, Bahía Blanca en el Dow Center y finalmente regresará con dos fechas al Movistar Arena de Buenos Aires.

TOUR “COMO CANTOR”:

24 de abril - Estadio cubierto Club A. Unión - Santa Fe, Argentina

26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina

30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

08 de mayo - Predio Federal Catamarca - Catamarca, Argentina

10 de mayo - Loisc Plataforma - La Rioja, Argentina

15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina

17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina

26 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO

27 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina NUEVA FECHA