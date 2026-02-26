Andrés Calamaro agota su show en horas y anuncia una nueva fecha
Con un presente que reafirma su lugar entre los artistas más importantes de la historia del rock argentino, Andrés Calamaro agotó en horas la primera fecha anunciada y confirma una nueva función en Buenos Aires.
Andrés Calamaro presenta “Como Cantor", una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas de Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa y su comunicación. Calamaro recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro.
Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.
Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.
Luego de anunciar su regreso al Movistar Arena de Buenos Aires el día 26 de mayo, el consagrado artista agotó las localidades en horas y confirmó una segunda función para el 27 de mayo. Las entradas se encontrarán disponibles desde las 16hs con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta crédito Banco Macro a través de la página del estadio.
Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas fueron en el Hipódromo de La Plata, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.
Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Andrés Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira que abarcará destinos de nuestro país como el Club A. Unión de Santa Fe, el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes y el Arena Maipú de Mendoza. También llegará a Neuquén en el Estadio Ruca Che y Catamarca en el Predio Federal Catamarca.
Además, Calamaro confirmó fechas en La Rioja en Loisc Plataforma, Mar del Plata en el Polideportivo, Bahía Blanca en el Dow Center y finalmente regresará con dos fechas al Movistar Arena de Buenos Aires.
TOUR “COMO CANTOR”:
24 de abril - Estadio cubierto Club A. Unión - Santa Fe, Argentina
26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina
30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina
02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina
08 de mayo - Predio Federal Catamarca - Catamarca, Argentina
10 de mayo - Loisc Plataforma - La Rioja, Argentina
15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina
17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina
26 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO
27 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina NUEVA FECHA