Pamela David se quebró en vivo, conmovida por el llanto de Andrea del Boca en Gran Hermano
Las lágrimas de la actriz en Gran Hermano Generación Dorada impactaron de lleno en la conductora de Desayuno Americano, quien al igual que Andrea del Boca terminó a pura lágrima. Mirá acá a Pamela David quebrada.
26 feb 2026, 10:01
El clima en Desayuno Americano, el ciclo matutino que encabeza Pamela David por la pantalla de América TV, tomó un giro inesperado este jueves cuando en el estudio analizaron un momento cargado de emoción protagonizado por Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
En el tape que compartieron al aire se pudo ver a la actriz visiblemente quebrada, llorando frente a cámara mientras le dedicaba sentidas palabras a su padre ya fallecido. La escena, que rápidamente generó repercusión, abrió el debate en el programa sobre la autenticidad de las lágrimas en televisión y la capacidad —o no— de conmoverse ante las cámaras.
Como suele suceder cada vez que el magazine pone al aire un informe fuerte, el panel no tardó en opinar. Fue entonces cuando Pamela David decidió ir un paso más allá y llevar la discusión a terreno personal. “Yo re hablo con mi abuela, que no conocí, y hablo en voz alta”, confesó, sorprendiendo a sus compañeros con su revelación íntima.
Embed
Acto seguido, la conductora lanzó una pregunta directa al equipo, dispuesta a poner a prueba la teoría en vivo: “¿Les sale llorar a ustedes si quieren llorar?”. El desafío quedó planteado y el estudio se llenó de expectativa.
Mientras intentaba concentrarse para demostrar que podía generar emoción a voluntad, Pamela se topó con un obstáculo inesperado: las risas. “Me cuesta si te reís, Mariano. No se rían”, reclamó entre divertida y concentrada, al borde de quebrarse frente a cámara.
Así, en medio del intento por apelar a la memoria emotiva, la conductora buscó un disparador que la movilizara y, fiel a su estilo, apeló al humor: “Un partido más, Gallardo… No, no voy a llorar por River”, lanzó, despertando carcajadas en el estudio.
Finalmente, aunque no alcanzó la intensidad dramática que mostró Andrea del Boca tanto en sus históricas ficciones como en su reciente momento dentro el reality, Pamela David cerró el momento entre risas y con autocrítica: “Ahora me cuesta, pero te re lloro”. Un instante distendido que dejó en claro que, en televisión, la emoción también puede ser parte del juego.
Por qué Andrea del Boca explotó en llanto en su primer día en Gran Hermano Generación Dorada
El debut de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada estuvo lejos de pasar inadvertido. Desde el primer programa, el reality de Telefe dejó claro que esta edición venía cargada de intensidad, y entre los 18 concursantes que ingresaron a la casa más observada del país en esa primera jornada, la actriz fue una de las figuras que más comentarios generó.
Con una trayectoria marcada por papeles atravesados por la emoción, Andrea del Boca no tardó en dejar ver su faceta más íntima. A pocas horas de haber cruzado la puerta, protagonizó una escena que rápidamente la colocó en el centro de todas las miradas.
Las cámaras del programa la mostraron en la habitación, apartada del resto, sentada en la cama y sosteniendo un almohadón muy especial: tenía la imagen de su hija, Anna Chiara, junto a su perro. La actriz lo abrazaba con fuerza, como si buscara acortar la distancia que impone el aislamiento del juego.
Embed
Conmovida, comenzó a dirigirse a la foto con total naturalidad, como si del otro lado alguien pudiera oírla. Con una sonrisa tenue y la voz cargada de emoción, lanzó una frase que mezcló ternura y humor: “Mandale un beso de mi parte, de su suegrita”, dijo en tono bajo, dejando escapar una risa cómplice.
El momento fue tan sensible como genuino. Sin embargo, segundos más tarde, la escena dio un giro inesperado. Aún aferrada al almohadón, rompió el clima con una frase absolutamente cotidiana que sorprendió a más de uno: “Bueno, me voy a ir a buscar agua”.
El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales. Los seguidores del reality comentaron masivamente la secuencia, divididos entre quienes empatizaron con la vulnerabilidad de la actriz y quienes se mostraron sorprendidos por verla interactuar con un objeto personal en medio del encierro.