Pamela David se quebró en vivo, conmovida por el llanto de Andrea del Boca en Gran Hermano

Mientras intentaba concentrarse para demostrar que podía generar emoción a voluntad, Pamela se topó con un obstáculo inesperado: las risas. “Me cuesta si te reís, Mariano. No se rían”, reclamó entre divertida y concentrada, al borde de quebrarse frente a cámara.

Así, en medio del intento por apelar a la memoria emotiva, la conductora buscó un disparador que la movilizara y, fiel a su estilo, apeló al humor: “Un partido más, Gallardo… No, no voy a llorar por River”, lanzó, despertando carcajadas en el estudio.

Finalmente, aunque no alcanzó la intensidad dramática que mostró Andrea del Boca tanto en sus históricas ficciones como en su reciente momento dentro el reality, Pamela David cerró el momento entre risas y con autocrítica: “Ahora me cuesta, pero te re lloro”. Un instante distendido que dejó en claro que, en televisión, la emoción también puede ser parte del juego.

Pamela David - el llanto de Andrea del Boca en GH - captura Desayuno Americano

Por qué Andrea del Boca explotó en llanto en su primer día en Gran Hermano Generación Dorada

El debut de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada estuvo lejos de pasar inadvertido. Desde el primer programa, el reality de Telefe dejó claro que esta edición venía cargada de intensidad, y entre los 18 concursantes que ingresaron a la casa más observada del país en esa primera jornada, la actriz fue una de las figuras que más comentarios generó.

Con una trayectoria marcada por papeles atravesados por la emoción, Andrea del Boca no tardó en dejar ver su faceta más íntima. A pocas horas de haber cruzado la puerta, protagonizó una escena que rápidamente la colocó en el centro de todas las miradas.

Las cámaras del programa la mostraron en la habitación, apartada del resto, sentada en la cama y sosteniendo un almohadón muy especial: tenía la imagen de su hija, Anna Chiara, junto a su perro. La actriz lo abrazaba con fuerza, como si buscara acortar la distancia que impone el aislamiento del juego.

Conmovida, comenzó a dirigirse a la foto con total naturalidad, como si del otro lado alguien pudiera oírla. Con una sonrisa tenue y la voz cargada de emoción, lanzó una frase que mezcló ternura y humor: “Mandale un beso de mi parte, de su suegrita”, dijo en tono bajo, dejando escapar una risa cómplice.

El momento fue tan sensible como genuino. Sin embargo, segundos más tarde, la escena dio un giro inesperado. Aún aferrada al almohadón, rompió el clima con una frase absolutamente cotidiana que sorprendió a más de uno: “Bueno, me voy a ir a buscar agua”.

El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales. Los seguidores del reality comentaron masivamente la secuencia, divididos entre quienes empatizaron con la vulnerabilidad de la actriz y quienes se mostraron sorprendidos por verla interactuar con un objeto personal en medio del encierro.