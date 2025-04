CA7RIEL & Paco Amoroso darán un show en el programa de Jimmy Fallon en Nueva York

ca7riel y paco amoroso jimmy fallon.png

Un presente de alto impacto para el dúo argentino

En poco más de cinco años, CA7RIEL & Paco Amoroso pasaron de los escenarios underground de Buenos Aires a giras internacionales con paradas en ciudades clave como Madrid, Barcelona, Ciudad de México y Miami. Lo que empezó como un experimento musical entre amigos, hoy es una marca registrada del nuevo sonido latinoamericano: arriesgado, ecléctico y profundamente original.

El impacto de su show en Tiny Desk, publicado por la NPR en su canal oficial de YouTube, fue inmediato. Con una puesta en escena intimista pero cargada de energía, el dúo demostró por qué es uno de los proyectos más interesantes de la región.

De los festivales a la pantalla chica más influyente

No es común que artistas latinoamericanos logren llegar a The Tonight Show, uno de los espacios más prestigiosos de la televisión estadounidense, conducido por el popular Jimmy Fallon. La aparición de CA7RIEL & Paco Amoroso en este escenario no solo representa un hito personal, sino que refuerza la idea de que la música argentina vive un momento de proyección global sin precedentes.

Los argentinos que pasaron por el programa son Nicki Nicole, Bizarrap, que asistió junto a Shakira para presentar la BZRP Session y Nathy Peluso.

"PAPOTA": una exploración audaz en la carrera de CA7RIEL & Paco Amoroso

El 6 de marzo de 2025, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso lanzó su primer EP titulado "PAPOTA", marcando una nueva etapa en su evolución musical. Este trabajo incluye cuatro temas inéditos: "IMPOSTOR", "#TETAS", "RE FORRO" y "EL DÍA DEL AMIGO". Además, incorpora cinco interpretaciones en vivo de su aclamada sesión en Tiny Desk Concerts, entre las que destacan "DUMBAI" y "EL ÚNICO".

El EP fue acompañado por un cortometraje de 16 minutos dirigido por Martín Piroyansky, donde el dúo satiriza la industria musical y reflexiona sobre las consecuencias del éxito repentino. Este enfoque irónico y autocrítico ha sido bien recibido por la crítica, consolidando a CA7RIEL & Paco Amoroso como referentes de la escena musical contemporánea.

Una fórmula explosiva que sigue conquistando territorios

El dúo se caracteriza por fusionar géneros como el hip hop, funk, electrónica, trap y rock, con letras que oscilan entre el absurdo poético y la crítica social. Esa fórmula, que parecía impensada en los charts de hace una década, hoy es una de las más celebradas en los festivales y listas globales.

El fenómeno en redes y una comunidad en crecimiento

Más allá de la música, el crecimiento de CA7RIEL & Paco Amoroso también se ve reflejado en sus redes sociales. Con millones de seguidores en Instagram, TikTok y Spotify, su comunidad se expande constantemente gracias a la frescura de sus contenidos y la conexión directa con su público.

Lo que viene después de Jimmy Fallon

La participación en The Tonight Show no será un punto final, sino el inicio de una nueva etapa. El dúo ya confirmó nuevas fechas en su tour por Estados Unidos y Europa, y se rumorea que están trabajando en un nuevo material discográfico que podría ver la luz a mediados de este año.

Además, se espera que esta aparición televisiva abra puertas a nuevas colaboraciones con artistas internacionales. Voces cercanas a su entorno mencionan posibles feats con productores y músicos del circuito anglo y brasileño.

Una generación que exporta talento sin pedir permiso

La llegada de CA7RIEL & Paco Amoroso al mainstream internacional confirma lo que muchos venían diciendo: que hay una generación dorada de artistas argentinos que ya no necesita validación externa para ser relevante. Que exporta sin pedir permiso, con identidad y sin adaptarse a moldes ajenos.

Este paso por uno de los programas más icónicos de Estados Unidos no es solo un logro personal. Es también una declaración de principios: la música latinoamericana está en su mejor momento, y los grandes escenarios del mundo están empezando a tomar nota.