Conocé a Atolón, la banda revelación del año

-¿Cuándo fue que descubriste tu vocación?

Más que hablar de vocación, diría, hacer lo que más me gusta; hacer canciones y tocar en una banda. Escribir es algo que también me gusta mucho. Cuando un verso o una canción conmueven a alguien tengo una satisfacción muy grande. Algo que también me fascina es hacer videos, participar en especial en la etapa de guión y arte. Podría decir que los videos y el arte de tapa de los discos son la continuidad de los versos y acordes en modo imagen.

-Cuál es tu formación académica, sabemos que tenés otra profesión y que además viajaste por el mundo.

Soy Ing. Geofísico, estudié en la UBA, trabajé para la industria de la exploración petrolera. Tuve la suerte de viajar bastante a lugares increíbles, no por lo turístico, sino por lo poco común, Estuve en el Desierto del Sahara en el sur de Libia, cerca del Polo Norte en Alaska cuidándonos de no encontrarnos con osos polares, en el norte de México en plena guerra de carteles, nunca en un lugar de postal, jajaja.

-¿Cuándo consideras que tu hobby se transformó en tu principal satisfacción?

Al subir a un escenario. Así de simple, en realidad un poco antes, cuando se empiezan a gestar las canciones y teniendo amigos con quienes compartirlas y elevarlas al máximo. Tuve la suerte de encontrarme con personas increíbles. Trabajar con mis compañeros libero esa energía acumulada, como que se dieron condiciones para encaminar y desarrollar ese proceso creativo. Actualmente estás en proceso de lanzamiento de un nuevo material, de qué se trata y cuándo lo podremos disfrutar? Durante éste año, estuvimos terminando cuatro canciones nuevas, dos en un modo más rock, casi metal, que se llaman “Pesado“ y “Frecuencia de amor“ y otras dos más tranquilas, “Solsticio“ y “Lo mejor del vino“. En este trabajo seguimos en la onda de la banda, mucha energía y armonías de guitarras. Además incursionamos con coros, más voces y con un audio un poco más experimental, creo que se nota que son canciones Atolón, creo que esa esencia se mantiene y en pocos días las tendremos en las redes y plataformas.

-¿Cómo nació y cómo está compuesta Atolón?

Estaba buscando músicos para armar una banda y mi amigo y gran guitarrista Goyi Alzaibar, me ofreció conectar con la base rítmica y primera guitarra de una banda de jazz-rock que él estaba produciendo, de esa manera aparecieron los integrantes de lo que sería Atolón. Lautaro Luque: guitarra, Julián Cermelli: bajo, Pedro Rodríguez: batería y guitarra y Javier Veiga: Guitarra y voz. El nombre Atolón apareció de una lista que hicimos para el primer concierto, un atolón es una formación volcánica marina donde se desarrollan los corales y éste ambiente tiene componentes de calma y tormenta, de mucho color y vida, y nos pareció que conectaba con lo ecléctico de las composiciones y la energía de la banda, además la tapa del primer disco tiene una composición de azules que te lleva a lo marino, así que cerraba por todos lados.

-El corte de difusión estará acompañado con video, acorde a lo que sabemos y nos gustaría que nos cuentes la historia del video y de la realización del mismo.

El video que estamos por lanzar, se llama “Lo Mejor del Vino“, es una canción inspiradora, un rock alegre, con una poesía que me gusta mucho. Compartí la letra con una amiga poeta, y empezamos a hablar de las imágenes que nos provocaba y esa situación fue un impulso para la decisión del video, entonces había algunas piezas del rompecabezas. Lo compartí con los chicos y me propusieron hacer algo distinto. A partir de ahí hubo un tiempo de búsqueda para dar con las personas apropiadas para el proyecto, así que dimos con Carlos Veiga, coreógrafo y director artístico. Lo encontramos en el video backstage de Ciudad de la Furia, de Soda Stereo, lo contactamos y así empezó éste viaje, se sumó luego Mario Petrosini en el guión y el equipo de cineastas de Nicolás Medina. El guión partió de este set de imágenes, Carlos y Mario las tomaron, las recrearon las ordenaron y las completaron en un relato onírico una historia de amor mitológico entre Musa y Dionisio a través del tiempo. Fue una experiencia increíble estar con los bailarines y bailarinas, la actriz, el equipo de filmación, arte, vestuario, iluminación, fue fantástico.

-¿Cómo viene el inminente 2023?

El 2023 viene en “modo tocar” y difundir. También hay ideas nuevas que se fueron gestando en las esperas que se dan en las mezclas y demás procesos del tercer trabajo. Tenemos una gira por San Luis y más fechas en Buenos Aires.

-¿Cuáles son tus planes inmediatos?

El plan inmediato es prepararnos para arrancar el 2023 con todo, ensayos, aprovechar en envión para moldear versos y acordes que están en la cocina, pensar en darle forma a un nuevo video, estamos con planes de alguna gira por Uruguay y también por Brasil porque tenemos contactos con bandas de allá, una movida muy buena y muy interesante desde el punto de vista de compartir escenarios, también colaboraciones en composiciones.

-¿Cómo te ves en unos años?

Haciendo más canciones y más videos y más vinculado a los espacios latinoamericanos, quizás publicando algún libro de poesías.

-¿Cuál es tu mayor sueño, ése que no contarías en una nota? (Risas)

Tengo un par de deseos por concretar, que son tocar canciones de Atolón con una orquesta y hacer música para alguna película y que, en un tiempo más, te escriba y te diga, te acordás de aquella que hiciste? Bueno, lo hemos logrado.