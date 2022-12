Cuarteto de Nos anunció una nueva fecha en el Movistar Arena

LÁMINA ONCE viene batiendo sus propios récords de escuchas en el historial del propio CUARTETO DE NOS y completaron este elogiado lanzamiento con el PODCAST “LA LÁMINA QUE NO ESTÁ”, donde analizan junto a grandes figuras de distintas áreas, las temáticas que se desprenden de las canciones de Lámina Once.

Este podcast ya en su primer semana de lanzamiento se encontraba entre los 25 podcasts más escuchados de Cultura & Música en varios países de Latinoamérica como México, Argentina y Chile.

La prensa de toda LATAM y USA ha destacado a este disco como "brillante, inteligente y con una capacidad admirable de transmitir un mensaje profundo y reflexivo en tiempos donde la superficialidad manda, con un alcance masivo y heterogéneo del público que abarca todas las edades y sorprende por el gran caudal de niños y adolescentes. Manteniendo la originalidad, sorpresa y absoluta contemporaneidad musical".