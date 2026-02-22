El impactante parecido de Ángelo Spinetta con su abuelo Luis Alberto Spinetta que sorprendió a todos
Una producción en blanco y negro volvió a poner en escena el legado de Luis Alberto Spinetta. Las fotos de Ángelo Mutti Spinetta generaron un fuerte impacto en redes por su asombroso parecido con el ícono del rock argentino. Mirá las fotos.
22 feb 2026, 20:10
El impactante parecido de Ángelo Spinetta con su abuelo Luis Alberto Spinetta que sorprendió
Las imágenes no tardaron en viralizarse. En blanco y negro, con el pelo largo cayéndole sobre la frente, rasgos delicados y una mirada intensa que parece atravesar el lente, Ángelo Mutti Spinetta podría confundirse fácilmente con una fotografía juvenil de su abuelo,Luis Alberto Spinetta. El parecido es tan fuerte que en redes sociales muchos hablaron de una “reencarnación estética” del Flaco.
La producción estuvo a cargo del reconocido fotógrafo Gabriel Rocca y muestra a Ángelo en un trabajo donde la moda convive con una impronta artística muy marcada. Más allá de la ropa, lo que impacta es su presencia. En los primeros planos, el joven de 25 años luce el cabello ondulado y voluminoso, casi indomable, con un gesto serio que remite inevitablemente a las imágenes más emblemáticas de Spinetta en los años 70. No se trata solo del corte de pelo o de la estructura ósea: hay algo en la expresión y en su forma de plantarse frente a cámara que evoca al creador de Artaud.
En una de las tomas más comentadas, Ángelo aparece con un pañuelo anudado al cuello, camisa abierta y una chaqueta de cuero intervenida con dibujos. La escena trae a la memoria aquellas históricas postales del Flaco con camisa blanca y pañuelo rojo en pleno recital, guitarra en mano, durante la etapa de Almendra. El paralelismo es inevitable: la figura estilizada, el aire bohemio y esa combinación de fragilidad y firmeza que marcó a una generación.
Sin embargo, su historia no se agota en el parecido físico. Nieto de una de las figuras más influyentes del rock nacional e hijo de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, Ángelo creció en un entorno atravesado por la música, el cine y la creatividad. Lejos de escaparle a ese linaje, decidió hacerlo propio y resignificarlo.
Imposible no pensar en Luis Alberto Spinetta cuando se ven las fotos de su nieto Angelo, de 25 años, integrante de la banda Flu Os junto a su hermano Benito y protagonista de la campaña verano 2026 de la marca Tragant.
Junto a su hermano Benicio integra Flu Os, el proyecto musical que nació en 2019 y que en 2024 presentó su primer disco, Punto J. Con una propuesta que fusiona rap, sonidos urbanos y una estética experimental, el dúo construyó una identidad contemporánea. La herencia musical está presente, pero el sonido dialoga con las nuevas generaciones más que con la nostalgia.
En paralelo, Ángelo desarrolló su faceta actoral. Participó en las películas Primavera, Tierra de pájaros y Un viaje a la luna, y fue parte de la serie Barrabrava. En 2025 integró el elenco de La llegada del hijo, filme premiado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Su recorrido deja en claro que su identidad artística es amplia y que no se limita únicamente a la música.
Crecer en una familia donde el arte es parte de la vida cotidiana puede convertirse en una presión difícil de sostener. Para Angelo Mutti Spinetta (25) y Benicio Mutti Spinetta (23), fue solo la primera. Los nietos de Luis Alberto Spinetta eligieron no esquivar ese linaje, sino reinterpretarlo desde la actuación, la música y hasta el modelaje.
Son los dos hijos mayores de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, quienes estuvieron en pareja durante 24 años hasta su separación en 2022. Tienen un hermano menor, Justino. Rodeados desde chicos por cámaras, escenarios y estudios de grabación, crecieron con naturalidad en un universo que para muchos resulta inalcanzable.
Por su parte, Benicio Mutti Spinetta también consolidó su propio camino. Asumió roles protagónicos en Emi, escrita y dirigida por Ezequiel Erriquez Mena y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Chicago en octubre de 2025. Además, participó en No corre el viento, de Matías Malet, y en “Mi mejor amigo", de Martín Deus. En 2024 presentó “Lo que vi”, su primera muestra individual de pinturas, ampliando su perfil hacia las artes visuales.
El apellido pesa, pero también inspira. Y en cada nueva imagen, cada canción y cada proyecto, Ángelo demuestra que el legado no es una sombra, sino un punto de partida.