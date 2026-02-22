El impactante parecido de Ángelo Spinetta con su abuelo Luis Alberto Spinetta que sorprendió a todos

Imposible no pensar en Luis Alberto Spinetta cuando se ven las fotos de su nieto Angelo, de 25 años, integrante de la banda Flu Os junto a su hermano Benito y protagonista de la campaña verano 2026 de la marca Tragant.

Junto a su hermano Benicio integra Flu Os, el proyecto musical que nació en 2019 y que en 2024 presentó su primer disco, Punto J. Con una propuesta que fusiona rap, sonidos urbanos y una estética experimental, el dúo construyó una identidad contemporánea. La herencia musical está presente, pero el sonido dialoga con las nuevas generaciones más que con la nostalgia.

Ángelo Spinetta 3

En paralelo, Ángelo desarrolló su faceta actoral. Participó en las películas Primavera, Tierra de pájaros y Un viaje a la luna, y fue parte de la serie Barrabrava. En 2025 integró el elenco de La llegada del hijo, filme premiado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Su recorrido deja en claro que su identidad artística es amplia y que no se limita únicamente a la música.

Crecer en una familia donde el arte es parte de la vida cotidiana puede convertirse en una presión difícil de sostener. Para Angelo Mutti Spinetta (25) y Benicio Mutti Spinetta (23), fue solo la primera. Los nietos de Luis Alberto Spinetta eligieron no esquivar ese linaje, sino reinterpretarlo desde la actuación, la música y hasta el modelaje.

Son los dos hijos mayores de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, quienes estuvieron en pareja durante 24 años hasta su separación en 2022. Tienen un hermano menor, Justino. Rodeados desde chicos por cámaras, escenarios y estudios de grabación, crecieron con naturalidad en un universo que para muchos resulta inalcanzable.

Por su parte, Benicio Mutti Spinetta también consolidó su propio camino. Asumió roles protagónicos en Emi, escrita y dirigida por Ezequiel Erriquez Mena y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Chicago en octubre de 2025. Además, participó en No corre el viento, de Matías Malet, y en “Mi mejor amigo", de Martín Deus. En 2024 presentó “Lo que vi”, su primera muestra individual de pinturas, ampliando su perfil hacia las artes visuales.

El apellido pesa, pero también inspira. Y en cada nueva imagen, cada canción y cada proyecto, Ángelo demuestra que el legado no es una sombra, sino un punto de partida.

Ángelo Spinetta 4