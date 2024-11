La furia de Dante Spinetta tras sufrir el robo de su camioneta recién comprada: "Argentina está picante"

Dante Spinetta contó que su auto fue robado durante la madrugada del jueves mientras dormía. "Pasé 12 años sin cambiar el auto para que un gil de mie... venga a robármela", dijo totalmente fastidioso.

El artista contó en un video que subió a sus historias de Instagram que había cambiado su vehículo después de doce años hace apenas unas semanas.

Luego, mostró la imagen de la camioneta estacionada que le robaron y que con tanto esfuerzo y trabajo había comprado y agregó varios emojis de cara de enojado por el robo que sufrió.

El furioso descargo de Dante Spinetta tras sufrir el robo de su auto

“Les quiero contar que anoche, a eso de las 3 de la mañana, me robaron la camioneta mientras yo dormía”, comenzó su explicación del robo que sufrió Dante Spinetta en un video que registró con su teléfono celular.

Y continuó: “Una camioneta que tengo hace menos de dos meses. Pasé 12 años sin cambiar el auto para que un gil de mie... venga a robármela. Me siento súper frustrado con esto, por eso se los quiero compartir".

"Sabemos que Argentina está picante y en Villa Urquiza no paran de chorear, esa es la realidad”, precisó el cantante muy molesto.

Y remarco la problemática en la zona donde vive: "Esa es la realidad. No sé qué pasa, pero roban casas, los medidores de agua, los bronces de los porteros eléctricos, bicicleta, moto, todo lo que se te ocurra. Esperemos que cambie la situación. Me robaron mi Toyota. Capaz vuelve, capaz no, pero al que se la llevó que se vaya bien a la con... de su madre”.