A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
NUEVO SHOW

Grupo Frontera, el fenómeno del regional mexicano, vuelve a Argentina

El fenómeno de Texas que renovó el regional mexicano y lo proyectó al mundo vuelve a Buenos Aires con un show que promete ser un puente entre estilos y generaciones.

1 dic 2025, 13:00
Sin título
Sin título

La banda que redefinió los límites del regional mexicano anuncia su primer show en el Movistar Arena de Buenos Aires. Grupo Frontera confirma su regreso a Argentina para el próximo 13 de octubre de 2026 , en una noche imperdible. La cita llega de la mano de DF Entertainment y será la tercera visita del conjunto al país, esta vez en medio de su mejor momento tras el lanzamiento del disco "LO QUE ME FALTA POR LLORAR”. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 2 de diciembre a las 10 a.m., exclusivamente a través de movistararena.com.ar, con cualquier medio de pago.

Grupo Frontera es, desde su nombre, una declaración de principios: un espacio de cruces, de unión entre mundos. Puente entre tradición y nuevas generaciones, renovaron el regional mexicano desde el corazón de Texas, conectando sus raíces de Tamaulipas y Nuevo León con sonidos contemporáneos. Su propuesta musical borra límites entre géneros: fusionan la esencia norteña con cumbia, pop, R&B e incluso electrónica, creando un lenguaje propio que los convirtió en referentes de una nueva era para la música latina.

Con su gira TRISTE PERO BIEN C*BRON, el grupo ganador del Latin GRAMMY® llevará su último álbum de estudio “LO QUE ME FALTA POR LLORAR” a Sudamérica, Centroamérica, México y Europa. El material fue lanzado el pasado 23 de octubre y fusiona la vulnerabilidad, energía y el inconfundible sonido norteño-cumbia que los ha convertido en una de las agrupaciones más queridas e influyentes del movimiento regional mexicano.

El anuncio del tour y su esperado regreso a los escenarios argentinos llega tras un año histórico para Grupo Frontera, marcado por grandes hitos y reconocimientos internacionales. En este mes, la agrupación hizo historia al convertirse en el primer grupo de regional mexicano en presentarse en el legendario Grand Ole Opry de Nashville, además de recibir dos nominaciones al GRAMMY® por sus EPs “Mala Mía” (junto a Fuerza Regida) y “Y Lo Que Viene”, y ocho nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Después de hacer vibrar al Luna Park en 2023 y conquistar a una multitud en su paso por el Lollapalooza Argentina 2024, Grupo Frontera regresa al país en su mejor momento. Cada visita fue un punto de inflexión en su conexión con el público local: desde los primeros fans coreando “No se va” hasta un Movistar Arena que promete ser todo un ritual colectivo en el presente de consagración que vive Grupo Frontera.

Sin título

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto