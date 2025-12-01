Grupo Frontera, el fenómeno del regional mexicano, vuelve a Argentina

La banda que redefinió los límites del regional mexicano anuncia su primer show en el Movistar Arena de Buenos Aires. Grupo Frontera confirma su regreso a Argentina para el próximo 13 de octubre de 2026 , en una noche imperdible. La cita llega de la mano de DF Entertainment y será la tercera visita del conjunto al país, esta vez en medio de su mejor momento tras el lanzamiento del disco "LO QUE ME FALTA POR LLORAR”. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 2 de diciembre a las 10 a.m., exclusivamente a través de movistararena.com.ar, con cualquier medio de pago.