La Joaqui promocionó su nuevo tema y recibió duras críticas.

Los fans de La Joaqui no tardaron en reaccionar. "Todavía no salió y ya es viral acá y en TikTok. No les da la cabeza para entender que compartiendo el vídeo para bardearla, hacen viral la canción y le ahorran toda la promo", expresaron desde la cuetna de La Joaqui Info (@skillsjoaqui), que suele contar todas las novedades sobre la estrella de la música.

“Nunca imaginé encontrar a alguien como vos. Yo que no sabía querer, ahora soy una guachita que te ama”, reza un fragmento del tema que la artista le dedicó a su novio, Luck Ra.

“Frío como iglú estaba mi corazón. Tengo muchas ganas de quedarme, ojalá no dejes de mirarme”, continúa la letra de la canción, que es una cumbia llena de romanticismo.

Las fotos de La Joaqui en bikini y disfrutando de sus vacaciones en un destino paradisíaco

En 2023, La Joaqui tuvo un enorme crecimiento profesional, como jurado de Got Talent Argentina (Telefe), y en la música, consolidándose como referente del RKT.

En enero, en su cuenta de Instagram, la intérprete de "Turro", "Dos besitos", "Butakera", entre otros temas, mostró que se tomó de unos días de relax tras un año cargadísimo.

La Joaqui viajó a un país del Caribe y eligió hospedarse en un exclusivo all inclusive, lleno de palmeras, varias piletas y un menú con platos deliciosos.

En una de las fotos se la puede ver en su habitación, en bikini, frente al espejo, con una toalla en la cabeza. En otra imagen está en una reposera con una de sus hijas.

La Joaqui también colgó un video, donde se mostró muy sexy saliendo de una pileta. Está claro que, la estrella del RKT tiene un talento único y una belleza arrasadora.