La profunda reflexión de La Joaqui sobre las despiadadas críticas que recibe: "Me pinchaba el corazón..."

En las imágenes se puede ver cómo un zoom se acerca a la cantante de RKT. "Soy sensible al mundo desde que nací, por eso creé La Joaqui, es mi traje de bombero para caminar por el fuego y que mi cuerpo aguante. Mi música no es lugar para pensar, sé que no son obras de amor mis letras, ni emotividad de supremas y también sé que eso genera controversia", se la escucha decir en una voz en off del video.

"Soy profunda y sensible, por eso cada tanto les escribo estos poemas de parte de Joaquina y dejó a La Joaqui ponerlos a bailar. Mi magia es esa: hacer mucho con poquito. Quién tiene las peores intenciones, te pone cara linda. La lealtad se siente, la energía no miente. Sentir por un momento que podés con todo, aunque todo te pueda. Tener un espacio en el cual no tuviera que sentir y mucho menos recordar", expresó.

Y agregó: "Estoy acostumbrada a que el resto critique, pero yo sé muy bien de la bondad que habita mi alma. Me pinchaba el corazón porque sentía que no sabía resolver sin desaparecer hasta que llegó alguien que me enseñó a quedarme. Me puse este disfraz de que todo estaba bien hasta cuando no lo estaba, por eso estoy bien, siempre".

"Me encerré a crear este EP, mi RKT. Después de semejante terremoto ningún viento en contra me cambia el rumbo. Yo siempre puedo, Perro. Arrancó la cacería, mi nuevo yo, mi nueva búsqueda. Temporada de zorros, llegó Tu Patrona, la que reparte el queso", cerró la artista.

La Joaqui contó cómo nació el amor con Luck Ra y dónde fue el curioso lugar de la primera cita

La Joaqui habló a fondo de su romance con Luck Ra y dio detalles desconocidos del inicio de la relación y del insólito lugar donde se vieron por primera vez y a la vista de todos.

En su visita al ciclo Nadie dice nada, Luzu Tv, la cantante confesó que está por primera vez enamorada y tiró muchos elogios a su colega y cómo es en el día a día.

“Estoy muy bien, re feliz y re enamorada. Me llevo re bien. Esto es muy nuevo para mí. No lo de sentir, pero sí lo mostrar lo que siento. Me siento como cuando de chiquita te decían ‘ay, tenés novio’”, dijo sonriendo la cantante de RKT.

“Me di cuenta de que estoy re enamorada porque yo nunca chapé en público, pero lo miro y digo ‘este hijo de puta es mi re amor’. Ahora me chupa un huevo”, continuó a puro sentimiento.

Y se sinceró sobre lo que siente por Luck Ra y el particular lugar público donde fue el primer encuentro: “Yo esta vez no oculté nada. Mi primera cita fue en el Luna Park. Dije ‘voy a ser tan obvia que la gente no va a sospechar’. Nunca estuve así de enamorada. Estoy cien por ciento segura de que nunca me sentí así”.

“Desde la primera vez que lo vi supe que me gustaba, pero no se lo decía porque me daba vergüenza. Intentaba que energéticamente lo sienta”, siguió La Joaqui a corazón abierto.

"Él es muy piola, es muy divertido. Compartir tiempo con él es lo mejor, pero nunca íbamos por los mismos caminos. Yo andaba con los chicos malos y él es un chico bien”, destacó la cantante sobre el cordobés.

“Él me invitaba a lugares llenos de gente y me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día me dejó de invitar. Me invitó como a cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no, yo quería cita”, recordó sobre las invitaciones que él le hacía y ella se negaba a ir.