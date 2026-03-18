Chiche Almozny relató cómo fue el escándalo que se desató en el último adiós a Marcelo Araujo

"Estábamos todos en Chacarita, el féretro fue por detrás y nunca lo vimos. Nos asombramos, nunca nos había pasado algo así. Todos los que estábamos quedamos sorpendidos. Es una locura, no sé si fue un error de alguien, qué pasó o si hubo una persona que dio la orden. A todos nos extrañó", explicó el periodista deportivo.

Y agregó: "Esperábamos el fértero, estábamos frente a la escalitana, donde hay dos puertas, ahí siempre ponen el cajón. De repente vino uno y dijo 'ya está'. Todos lo miramos y dijimos: '¿ya está qué?'. Todos esperábamos que alguien dijera unas palabras, nos quedamos todos sorprendidos. Siempre en estos casos hay un homenaje".

Chiche Almozny dejó en claro el malestar que generó lo sucedido entre quienes se acercaron a despedir a Marcelo Araujo: "Nos quedamos todos muy enojados, no entendíamos qué pasó y nos fuimos sin saber qué pasó", explicó.

Entre los presentes se encontraban también Tití Fernández, Martín Liberman, Alejandro Apo, Marcelo Benedetto y Claudia Villafañe, quienes igual despidieron al periodista formando una ronda y aplaudiendo de manera simbólica y sentida a quien marcó un estilo inconfundible con sus relatos en los partidos de fútbol.

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Marcelo Araujo y un estilo inconfundible que marcó el relato del fútbol

Marcelo Araujo cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman fue un icónico relator y conductor de fútbol en la televisión argentina, conocido por su estilo descontracturado e irreverente.

Nacido en el barrio porteño de Villa Crespo en junio de 1947, su carrera estuvo siempre ligada a la comunicación y abarcó décadas, destacándose en programas emblemáticos del género deportivo.

Desde 1989 hasta 2004, condujo Fútbol de primera convirtiéndose el programa en un clásico del domingo junto a Enrique Macaya Márquez, logrando audiencias masivas y definiendo una era en las transmisiones futboleras.

En 2005 presentó 3 en el fondo en Canal 7 con Julio Ricardo y Ernesto Cherquis Bialo. Narró eventos como el Mundial 2006, Copa Confederaciones 2009, y regresó en Fútbol para todos entre los años 2009-2014 en La TV Pública y El Nueve.

En 2007 hizo Fútbol, el debate y Noche de goles. En 2018, Marcelo Araujo estuvo al frente de Mundial 24 en A24. Su voz marcó generaciones, influyendo en el relato televisivo con pasión y dinamismo.