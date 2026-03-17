Fernanda Iglesias se quebró en vivo al responderle a Cinthia Fernández: "No se acuerda..."

En su descargo, también apuntó contra la actitud de Cinthia Fernández, al recordar situaciones del pasado: “¿Por qué Daniela se quejaría tanto o reclamaría tanto como hizo en su momento Cinthia con toda la razón? Porque Cinthia también lo hizo; es como que no se acuerda, o sí se acuerda, pero evidentemente ella cree que es diferente esta situación”.

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Sin esquivar la polémica, redobló la apuesta y se dirigió directamente a Roberto Castillo: “Creo con convicción en lo que estoy peleando y no me importa. Haceme todas las demandas que quieras, Castillo. No tengo nada, tengo un Peugeot 208 nada más, es lo único que tengo. Te lo entrego si te hace feliz y si te gusta”, lanzó con los ojos llenos de lágrimas.

Asimismo, sumó una reflexión que buscó reforzar su postura: “Hay una madre con dos nenas chiquitas que la está pasando mal y eso a mí me afecta un montón. Entonces, ¿Cuáles son mis herramientas? Ser periodista, informar, visibilizar lo que le está pasando a una mujer... No es un delito dejar de amar a alguien, pero si vos la dejás, no la podés dejar en Pampa y la vía".

Fue allí que, poniéndose ella misma como ejemplo, Iglesias recordó: "A mí me pasó que cuando mi marido se fue, yo dije: ‘¿Cómo voy a pagar todo lo que tengo que pagar?’. Y él me dijo: ‘No te va a faltar nunca nada’. Y así fue. Nunca hubo una pelea más que la del arroz famosa, pero nunca hubo un tema así porque amamos a nuestro hijo y queremos que no le falte nada".

"Daniela me llama llorando porque todos los meses ella vive con esa angustia de que él la amenaza con que no le va a pagar este famoso pagaré. Ella está con la guillotina en el cuello de no saber si él le va a pagar esos 500.000 pesos del pagaré, que técnicamente no están dentro del acuerdo de alimentos, pero que funcionan como alimentos”, concluyó firme.

Fernanda Iglesias, Cinthia Fernández y Robert Castillo - captura Puro Show

Cómo fue el inesperado pedido de disculpas de Fernanda Iglesias en pleno aire

El escándalo mediático que involucra a Evangelina Anderson y Ian Lucas continúa generando repercusiones y sumando voces. Luego de que la modelo se mostrara conmovida, se quebrara al aire y desmintiera categóricamente cualquier tipo de relación con el cantante, el tema siguió dando que hablar. En ese marco, Fernanda Iglesias días atrás tomó la palabra y terminó protagonizando un momento inesperado al hacer un mea culpa en vivo.

Todo ocurrió en Puro Show, el ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez por la pantalla de El Trece. Mientras el panel analizaba el cruce mediático entre Anderson y Lucas, la periodista sorprendió al vincular el tema con su propia experiencia personal, generando un giro en la conversación.

En medio del debate, Iglesias apeló al humor y lanzó un comentario que despertó risas en el estudio: "Por ahí, ella recién separada, medio que haces cualquier cosa, hola ¿cómo les va?", dijo, haciendo alusión también a su separación del productor televisivo Pablo Nieto.

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A partir de ese momento, la panelista se sinceró y convirtió su intervención en una especie de catarsis al aire. Entre risas y cierta cuota de honestidad, reflexionó sobre lo difícil que puede ser atravesar una ruptura sentimental. "Son dos años lo que te lleva mejorarte de una separación y en el medio te las mandas", reconoció. Y profundizó: "Medio que estás fuera de eje. A mí el otro día me dijeron '¿vos llamaste?', y si llamé, me mandé esas cagadas, les pido perdón".

Sus declaraciones generaron un clima de complicidad en el estudio, y sus compañeros no dudaron en indagar más sobre lo sucedido. Lejos de esquivar el tema, Iglesias redobló la apuesta y contó detalles de su reacción en medio de ese proceso emocional.

"Llamé a unas chicas que yo creía que eran amantes… les pido disculpas públicas. Mil perdones, pero estaba mal", admitió sin filtros, desatando nuevas risas entre los presentes.

Ya sobre el final, Pampito trajo a colación un rumor que había circulado tiempo atrás, que hablaba de un supuesto episodio violento protagonizado por la periodista con otra mujer. Sin embargo, Iglesias fue tajante al desmentirlo: "Eso es mentira, no lo hice nunca. Sí estoy admitiendo que he increpado, pero nunca agarré de los pelos a nadie, eso es mentira. Síganlo diciendo si les divierte, pero a mí me da igual", cerró, firme.