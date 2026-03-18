Arrepentida, María Fernanda Callejón enfrentó la dura acusación de Cinthia Fernández de querer pegarle

Luego, María Fernanda Callejón tomó la palabra y explicó: “Primero que nada quiero decir que hiciste un gran favor en ir al corte en lo personal y creo que también a la gente, que está acostumbrada a vernos para divertirse. Y la polémica es contra fáctica si estuviste bien o estuviste mal, así que en eso es cortita la bocha".

En ese sentido, la actriz siguió con su relato en tono calmo y arrepentida por la imagen que se vio en pantalla: “Yo no estoy acostumbrada a vivir en este tipo de climas, en ningún ámbito laboral, aunque haya una campaña de difamación hace tres años y medio y se diga lo contrario, no es así. Pero bueno, que hablen lo que quieran, son opiniones".

La panelista siguió exponiendo sobre el escándalo al aire: “Para mí fue absolutamente avergonzante. Vengo de trabajar 15 años como vedette, que es un ámbito bastante competitivo, jamás tuve un sí o un no con ninguna de todas las chicas con las que trabajé. Cuando alguien te agrede uno no es la mejor versión durante todo el día las 24 horas. Te agradezco que hayas ido al corte porque a mí me averguenza".

Y cerró: "Agradezco todas las caluminas e injurias que se dijo en televisión y lo que sostiene también mi compañera, que para mí es totalmente falaz. Va a estar todo bien, soy una persona que pone paz. Más allá de que soy tana y voy a cumplir 60 años en junio. Ya ni siquiera pido que me respete como profesional sino por lo menos respetame como mujer. Simplemente se lo he pedido en forma personal. Quiero vivir en un clima armónico y con vínculo sano. Ojalá que se pueda”.

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La terrible revelación de Cinthia Fernández tras la fuerte discusión con María Fernanda Callejón

Un par de horas después del escandaloso cruce al aire entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón, Adrián Pallares difundió en Intrusos (América TV) un revelador audio.

En el mismo, Cinthia Fernández relató todo lo que pasó fuera del aire después de esa tensa discusión con su compañera: “Yo no, ella me quiso pegar. Yo no. Perdón, estoy recaliente. Ella sí, ella sí me quiso pegar. Yo en un momento empecé a grabarla, pues ya es un montón. Viste, la pasada por arriba Amalia (Diaz Guiñazú)”.

Y sobre el origen del conflicto: “La situación de Fernanda es la siguiente: el jueves pasado, cuando tuvimos la entrevista con Amalia, y yo estaba defendiendo los papeles de la causa de Andrea del Boca y ella se pone: ‘Yo soy actriz y qué sé yo, la mar en coche’. Le estaba leyendo una sentencia, digo, pero Fernanda, lo que estás diciendo tiene mucha ignorancia, ¿viste? Ella se saca cuando yo le digo eso, pero yo estaba hablando en un plano profesional”.

La panelista remarcó que hay testigos de lo que sostiene y además reconoció que se excedió en la discusión al aire: “Yo me voy siempre rápido del canal porque tengo que ir a buscar a mis hijas y ella en el camarín sube a los gritos, la escucharon dos de mis compañeras, creo que maquillaje y peinado también, amenazando que iba a hablar de mis hijas en público… todo esto que está pasando. Entonces, equivoqué el momento de reacción, porque la verdad que estaba… yo tenía mucha bronca”.

"Ella es desagradable, se metió con mis hijas, amenazó de hablar en vivo… yo equivoqué el momento. La verdad es esa”, concluyó triste Cinthia Fernández.