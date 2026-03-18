Georgina Barbarossa reveló un escandaloso romance: un famoso con dos mujeres al mismo tiempo

Andrea del Boca se mostró nostálgica al evocar aquel capítulo de su vida. “Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí. Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Y la verdad es que... Nada, tengo los mejores recuerdos. Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”, confesó en la casa más famosa del país.

Por su parte, Zilli no se quedó atrás y en otro momento admitió sin vueltas: “Voy a decir la verdad: yo estuve con Luis Miguel, por eso iba a México y por eso tenía la visa para trabajar en Televisa”.

Así, entre confesiones y recuerdos, el nombre de Luis Miguel volvió a instalarse como protagonista inesperado en la convivencia de Gran Hermano, reavivando viejas historias y dejando al público con la intriga de cuánto más se podrá conocer de estos romances que cruzan generaciones y figuras del espectáculo.

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Cuántas veces Yanina Zilli tuvo intimidad con Luis Miguel

Dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Yanina Zilli volvió a poner a Andrea del Boca en el centro de la polémica y encendió nuevamente una vieja disputa con comentarios cargados de ironía y provocación.

Recostada en la habitación, con un antifaz y en tono distendido, Zilli repasó episodios de su vida sentimental y sorprendió al revelar supuestos vínculos con personalidades de gran renombre como Luis Miguel, Diego Armando Maradona, Ricardo Enrique Bochini y Martín Palermo.

“Voy a decir la verdad: yo estuve 2 años con Luis Miguel, por eso iba a México y por eso tenía la visa para trabajar en Televisa”, disparó con picardía desde la cama, generando carcajadas entre sus compañeros Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia y Luana Fernández.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. Aludiendo a comentarios recientes de Andrea, quien habría insinuado un acercamiento con el cantante, Zilli fue más allá y lanzó una frase punzante: “La otra (Andrea) se hace la canchera porque Luis Miguel se la habrá puesto una vez sola. Se la puso una vez sola y se hace la canchera (…) El pibe ni debe saber que se la puso, yo tuve una relación”.

Finalmente, sin idealizar su experiencia, relativizó el romance y le restó méritos al intérprete como pareja íntima, asegurando que apenas le pondría “un siete” y que no fue algo “para tirar cohetes”.