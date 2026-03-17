Dura acusación y firme pedido de Diana, madre de las hijas mayores de Brian Sarmiento

Diana se refirió a las dificultades que enfrentó al criar sola a sus hijas ante la ausencia de Brian Sarmiento: “Fue muy difícil porque ya es duro cuidar a una hija, dos al final es muy difícil. He podido sobrevivir yo sin tener que rogarle cada año que me mande dinero”.

Y reveló el deseo de sus hijas y de su familia: “Lo que ellas desean de verdad con el corazón, y por esa parte yo también, es que mi pareja actual y el auténtico padre de mis hijas pueda adoptarlas. No puedo explicar lo feliz que sería para todos y sobre todo para las niñas. Su padre es Alan pero que pueda serlo legalmente sería increíble”.

Diana comentó que Brian Sarmiento se opone a esta opción que ella plantea: “En el fondo le estoy dando la posibilidad de que sea libre de una responsabilidad que no tiene, y que él no asume. Hace muchos años que no sabe nada de las niñas. Yo creo que para él sería una oportunidad en este caso este trámite. El no tiene ninguna carga económica ni sentimental en sus espaldas porque yo lo estoy liberando".

"Es muy egoísta y es posesivo en ese sentido. ‘Son mis hijas, es mi apellido, son mías’. Son tus hijas, pero no te has interesado ni ocupado de ellas. Piensa en él y no en las niñas”, cerró la mujer categórica contra el ex futbolista y actual participante de GH.

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El íntimo comentario de Brian Sarmiento que derivó en un corte de transmisión en Gran Hermano

Una de las cámaras de Gran Hermano Generación Dorada captó una situación incómoda con Brian Sarmiento en la habitación de los varones y el fragmento, compartido por un usuario en X, no tardó en causar revuelo en redes sociales.

El ex futbolista no tuvo pudor y se sacó la ropa como si estuviera en el vestuario de una cancha de fútbol sin prestar atención a las cámaras que filman en el lugar. Este gesto generó indignación entre los usuarios y televidentes.

Y no conforme con esta acción apareció otro video polémico de Brian Sarmiento hablando de sexo con sus compañeros y la charla llegó a un elevado tono por el que Gran Hermano decidió cortar la transmisión en vivo.

"A mí lo que me pasa con esas pastillas quemadora de grasas me dan ganas de pajea... De paje... lo hago, me encanta", fue el comentario al límite que hizo en charla con algunos de sus compañeros en el cuarto.

Pero luego hizo una consulta aún más picante que derivó en el abruto corte de la transmisión: "¿Ustedes cuando se paj... llegan al papel higiénico o la paran de pechito?", lanzó sin vueltas.