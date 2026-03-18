El grave error en el entierro de Marcelo Araujo que afectó a su familia: "Fue enviado directamente..."

Fernando Niembro, Martín Liberman, Marcelo Benedetto y Tití Fernández dijeron presente en el último adiós a Marcelo Araujo y también estuvo Claudia Villafañe, ex de Diego Maradona.
Lo cierto es que durante la emotiva y triste despedida al periodista se dio un insólito error administrativo por el cual la familia y los allegados vieron un dificultada la última despedida a Marcelo.
El primer indicio es que el coche fúnebre con el féretro no llegaba al lugar donde estaban todos reunidos. Ante la inusual tardanza y el correr de los minutos, finalmente los presentes detectaron que a raíz de un error administrativo que se cometió, el vehículo fue enviado directamente al crematorio, según consignó Paparazzi.
Pese a esta situación inesperada, los familiares y allegados a Marcelo Araujo se unieron en un mismo lugar para brindarle el último adiós simbólico con un sentido aplauso y con palabras emotivas dedicadas al periodista deportivo.
La voz de Araujo supo convertirse en un sello inconfundible durante décadas en el fútbol y junto a Enrique Macaya Márquez estuvieron al frente del exitoso programa dominguero Fútbol de Primera que marcó una era.
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Tití Fernández reveló detalles inéditos de la salud de Marcelo Araujo
Tití Fernández, colega y amigo de Marcelo Araujo,se refirió al estado de salud del destacado relator de fútbol y compartió detalles que hasta el momento se desconocían.
“Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que la estaba pasando mal”, expresó el periodista deportivo.
Desde el diario deportivo Olé también remarcaron que la salud de Araujo estaba muy deteriorada y publicaron que "ya no contaba con movilidad propia y había sido sometido a una traqueotomía para poder respirar". Ese cuadro respiratorio habría sido el desencadenante de su última internación.
El deterioro comenzó en marzo de 2021, cuando sufrió una caída y quedó internado en observación. En ese momento, como parte de los protocolos sanitarios, se le realizó un hisopado que dio positivo de covid.
El periodista pasó cerca de un mes y medio en terapia intensiva y luego otros siete meses internado en el Hospital Italiano. El lunes 17 de marzo se produjo la muerte del relator de fútbol a los 78 años.