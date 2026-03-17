Otra participante de Gran Hermano hizo un comentario racista y cortaron la transmisión: piden su expulsión

En las redes varios usuarios pidieron de manera inmediata su expulsión del reality o una severa sanción: "Tendría que tener la misma vara de sanción que la anterior", "¿No aprendieron?", "Una cosa es que hagan chistes entre ellas y otra es que hagan chistes de otra persona sin que este presente", "Yo creo que es burlarse de los que están siempre en la cocina, tendríamos que sacarla estaría bueno así aprenden", comentaron varios usuarios indignados por esa secuencia.

"En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto. La intolerencia y discriminación no forman parte del espíritu de este juego. Hay comentarios que no deben hacerse y escuché uno que me llena de preocupación. No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento, tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga y se trata de una conducta inadmisible", decía el Big al momento de comunicar la imediata expulsión de Carmiña de la casa.

Habrá que esperar para saber si estos dichos de Cinzia Francischiello en su charla con Sol Abraham serán sancionados o no en las próximas horas y se conozcan más detalles del contexto de esas polémicas palabras.

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Sol Abrahan se plantó ante la producción de Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña

Tras la expulsión de Carmiña Masi de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham decidió hablar y apuntó directamente contra la producción del programa frente a Santiago del Moro.

“¿Puedo decir algo? A pesar que con Mavinga no tenemos trato, yo igual fui a hablar este tema en el confesionario. No sé si salió o no, pero fui a hablar este tema porque realmente me llamó la atención y no estoy de acuerdo”, dijo con firmeza.

La participante dejó claro que ya había advertido lo sucedido antes de que se conociera públicamente el conflicto que derivó en la expulsión de la periodista de la casa.

El clima en el estudio se tensó aún más cuando Sol agregó: “También escucho un montón de estos comentarios que son fuera de lugar, pero en este…”.

En ese instante, el conductor del reality decidió cortar la intervención y cambiar de tema, evitando que la conversación siguiera escalando en más polémica.

La actitud de Sol Abraham generó impacto porque no solo expuso a su compañera, sino que también puso bajo la lupa a la producción, revelando que esos “chistes” ya habían sido mencionados en el confesionario.