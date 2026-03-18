Todo mal entre Tini y Emilia: qué actitud tomaron Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes en medio del conflicto

IG Tini Stoessel y Emilia Mernes

Así las cosas, en medio de este escándalo pop, varias hipótesis comenzaron a circular sobre el origen de la pelea. Por un lado, suena fuerte una versión que habla de un problema profesional. Se trataría del gesto de Mernes al incorporar a su staff a un estilista y bailarines que trabajaban con Stoessel, lo que habría sido leído por Tini como una verdadera traición.

Mientras que por otro lado, otra hipótesis habla de supuestas envidias donde Emilia no habría asistida a un show clave para Tini, en el que sí estuvo María Becerra, quien también estaría distanciada de Mernes.

En este contexto, tal parece que la pelea no quedó entre ellas, por que las damas de la Scaloneta - Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes- habrían tomado posición a favor de la novia de Rodrigo de Paul, lo cual también dio mucho que hablar.

IG Antonela Roccuzzo - Tini Stoessel Emilia Mernes

Así, tanto la esposa de Leo Messi como la pareja de Enzo Fernández siguen en la red social Instagram a Tini, mientras Emilia Mernes no forma parte de sus contactos seguidos.

Como era de suponer, este detalle n pasó desapercibido por los fanáticos de ambas cantantes, quienes interpretaron este gesto como una contundente señal de apoyo a Tini Stoessel, en medio de este enfrentamiento que pasó de la mera especulación a un conflicto declarado en el mundo de la música local.

IGValentina Cervantes - Tini Stoessel y Emilia Mernes

Cuál es el conflicto que enfrentan Antonela Roccuzzo y Leo Messi con el canal de Stream Olga

La reciente visita de Messi junto al plantel de Inter Miami a Donald Trump en la Casa Blanca generó un verdadero revuelo en la Argentina, especialmente en las redes sociales, donde el tema no tardó en volverse tendencia y dividir opiniones.

Una de las voces que salió con los tapones de punta fue Nati Jota, quien desde su cuenta de X lanzó un comentario irónico que no pasó desapercibido. “Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión”, escribió con picardía la conductora de Sería increíble, el ciclo de Olga.

Ese posteo fue suficiente para encender la chispa de una polémica inesperada que terminó salpicando no solo al capitán de la Selección Argentina, sino también al universo del streaming encabezado por Migue Granados, quien en 2023 había entrevistado al rosarino en Miami en un encuentro que dio mucho que hablar en su momento.

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En medio de este clima caliente, Yanina Latorre aportó detalles sobre un conflicto que se habría generado en la intimidad del entorno de Messi, con Antonela Roccuzzo como protagonista. Según contó, la empresaria tomó una decisión contundente tras la crítica de Nati Jota: dejó de seguirla en Instagram, gesto que muchos interpretaron como una clara señal de enojo.

Pero eso no fue todo. La panelista sumó información que alimentó aún más la controversia, al revelar cómo se manejan las redes en el entorno del futbolista. “Tengo un chisme, averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de Olga. Sí seguía a Migue y lo sigue siguiendo. La que no sigue a Olga es Antonela”, detalló.

En esa misma línea, Latorre fue por más y deslizó que la reacción de Antonela no habría sido un hecho aislado. “Parece que en un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas. Pero es verdad que Messi nunca dejó de seguir a Olga. Esto salió de X, muchos lo debatimos, y Migue se enojó”, concluyó, dejando en evidencia que el tema sigue generando repercusiones y está lejos de apagarse.