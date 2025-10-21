A24.com

Natalie Pérez presentó oficialmente a su nuevo novio en una salida nocturna muy especial: las fotos

La actriz y cantante Natalie Pérez se mostró acompañada de su nueva pareja en una salida teatral donde asistieron también varios famosos. Las imágenes.

21 oct 2025, 11:45
Natalie Pérez presentó oficialmente a su novio por primera vez en público luego de estar mucho tiempo soltera. La actriz y cantante se había separado en 2019 de Ramiro Gayoso, quien era su compañero de colegio y con quien estuvo seis años en pareja y convivió gran parte de la relación.

Luego de un tiempo soltera sin presentar una pareja estable, la actriz y cantante vuelve a apostar al amor de la mano de alguien conocido en el medio artístico.

¿Quién es el nuevo novio de Natalie Pérez? Se trata del productor Tomás Rottemberg, hijo del empresario teatral Carlos Rottemberg y la actriz Linda Peretz, con quien se mostró muy enamorada en una noche de teatro donde asistieron varios famosos y PrimiciasYa te muestra las mejores imágenes de la pareja.

Hace unos días, Natalie y Tomás se habían mostrado juntos desde las redes sociales y ahora disfrutaron de una salida teatral en el Centro Audiovisual Inmersivo.

Después de mostrar una foto de ambos en sus redes sociales, Natalie Pérez se acercó al barrio de Colegiales a ver el musical Next to Normal en el Centro Audiovisual Inmersivo junto a su pareja, y se mostraron relajados y a pura sonrisa ante los flashes fotográfico.

Del evento formaron parte también otros famosos como Sabrina Garciarena, Malena Guinzburg, Julieta Nair Calvo y Diego Topa, entre otros.

Mirá las fotos de la presentación en sociedad de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg, su nuevo novio.

Natalie Pérez y Mirtha Legrand: corrección al aire y tensión

Apenas comenzó su programa, La Noche de Mirtha Legrand (El Trece), se dio un insólito momento entre Mirtha Legrand y una de sus invitadas a la mesa, Natalie Pérez.

"Me encantó la película. ¡Y tu trabajo de director! La dirección es excelente. Benjamín Rojas, maravilloso. Natalie...", le dijo Mirtha Legrand a Adrián Suar por Mazel Tov, quien respondió: "Natalie la rompe y Fernán Mirás…".

"Natalie, yo te conocía cantando", le dijo la animadora. A lo que Pérez contestó: "No, actuando también eh". Y Mirtha recordó: "Te vi en teatro a vos".

"En teatro muchas veces me viniste a ver y en la tele también, me senté muchas veces acá con vos y con Juana (Viale)", le contestó la actriz y cantante.

Y ahí Mirtha le marcó con seriedad: "No le digas que no a la conductora...". Adrián Suar intervino al instante: "Decile que es la primera vez que actuaste en tu vida (risas)".

"¡Corte! Va de nuevo", exclamó Benjamín Rojas para llevar paños fríos ante la sonrisa de Natalie por el comentario de Mirtha. Y al rato le dijo: "No te quiero contradecir porque arrancamos mal el programa".

