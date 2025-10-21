Natalie Pérez presentó oficialmente a su nuevo novio en una salida nocturna muy especial: las fotos

Después de mostrar una foto de ambos en sus redes sociales, Natalie Pérez se acercó al barrio de Colegiales a ver el musical Next to Normal en el Centro Audiovisual Inmersivo junto a su pareja, y se mostraron relajados y a pura sonrisa ante los flashes fotográfico.

Del evento formaron parte también otros famosos como Sabrina Garciarena, Malena Guinzburg, Julieta Nair Calvo y Diego Topa, entre otros.

Mirá las fotos de la presentación en sociedad de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg, su nuevo novio.

Natalie Pérez y Mirtha Legrand: corrección al aire y tensión

Apenas comenzó su programa, La Noche de Mirtha Legrand (El Trece), se dio un insólito momento entre Mirtha Legrand y una de sus invitadas a la mesa, Natalie Pérez.

"Me encantó la película. ¡Y tu trabajo de director! La dirección es excelente. Benjamín Rojas, maravilloso. Natalie...", le dijo Mirtha Legrand a Adrián Suar por Mazel Tov, quien respondió: "Natalie la rompe y Fernán Mirás…".

"Natalie, yo te conocía cantando", le dijo la animadora. A lo que Pérez contestó: "No, actuando también eh". Y Mirtha recordó: "Te vi en teatro a vos".

"En teatro muchas veces me viniste a ver y en la tele también, me senté muchas veces acá con vos y con Juana (Viale)", le contestó la actriz y cantante.

Y ahí Mirtha le marcó con seriedad: "No le digas que no a la conductora...". Adrián Suar intervino al instante: "Decile que es la primera vez que actuaste en tu vida (risas)".

"¡Corte! Va de nuevo", exclamó Benjamín Rojas para llevar paños fríos ante la sonrisa de Natalie por el comentario de Mirtha. Y al rato le dijo: "No te quiero contradecir porque arrancamos mal el programa".