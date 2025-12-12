Natalie Pérez presenta "Un montón", el adelanto de su próximo disco

La canción nació en un formato orgánico, con banda en estudio, y la producción artística de Diego Matturro, que le aportó fuerza y color al pulso cumbiero. Grabada en Elefante Blanco, en Montevideo, la canción respira esa energía colectiva donde cada instrumento suma movimiento y textura, reforzando la frescura que atraviesa toda la interpretación de Natalie.

Dueña de una carrera en constante movimiento, Natalie Pérez se destaca por su versatilidad y por transitar con naturalidad distintos escenarios: lo musical, lo audiovisual y todo lo que se cruce en el camino. Pero más allá de los formatos, hay algo que se mantiene firme en cada paso que da: su impronta cálida, luminosa y auténtica, ese sello tan propio que logra conectar con el público desde un lugar genuino y cercano.

“Un Montón” funciona como la primera puerta hacia el quinto álbum de Natalie, un proyecto donde su identidad artística se expande, se afirma y encuentra nuevas formas de expresarse. Este lanzamiento marca el inicio de un recorrido en el que la artista vuelve a explorar ritmos, colores y emociones desde una voz cada vez más propia.