Oriana Sabatini lanza nuevo sencillo "Sola"

Oriana Sabatini

Esta canción no contará con un video oficial y esto es debido a un motivo especial. Oriana no tenía en mente armar una historia, quería hacer algo distinto. Estuvo viendo los videos de Blink 182 y Drake, y le encantó la idea de donar el dinero que tenía para la producción del video a diferentes instituciones. La donación total fue de $1.869.700 pesos. El refugio recibió un cheque con $300.000, el comedor “Locos Por El Ritmo” necesitaba dos campanas de cocina, y a eso le sumaron kgs de alimentos no perecederos. Y a la institución “Starte” les compraron equipamiento para el estudio de grabación, como, por ejemplo: monitores, placa focusrite, teclado midi y mixer.

Según sus propias palabras: “Fue una experiencia muy movilizadora y me da mucha felicidad poder hacer esto porque me llena el corazón”.

• “Soplo de Vida” es una fundación sin fines de lucro que se encarga de rescatar, recuperar y dar en adopción responsable a animales en situaciones de riesgo.

• La murga "Locos por el Ritmo" comenzó hace más de 5 años y contiene a más de 140 niños y jóvenes. Su impulsor fue Raúl Humberto Solis, al que todos en el barrio conocen como Toto, se crió en el barrio la 20 de la Cava. Su sueño siempre fue armar una murga para contener a los chicos y sacarlos de las esquinas, en donde se juntan para drogarse y tomar alcohol. En el año 2019 lograron obtener la personería jurídica y se pasan a llamar Asociación Civil Veinte de Junio Locos por el Ritmo de la Cava, a partir de este gran logro comenzó a nacer la idea de abrir un comedor para poder solventar una necesidad que se veía en la parte 20 de la Cava. En el año 2020 consiguieron poner en condiciones el comedor. Actualmente se brinda merienda y cena todos los días que hay mercadería. También cuenta con talleres de catequesis, peluquería y apoyo escolar (en breve van a sumar computación).

• Starte es una institución, que a través del arte aborda todo tipo de problemáticas brindando contención y atención para toda la comunidad en el barrio Santa Rita ( Boulogne Sur Mer, San Isidro) Hoy en día, en Starte concurren a diario más de 100 niños en distintas actividades, se llevan adelante las actividades artísticas y educativas, que se complementan con las deportivas en la canchita del barrio, la cual con un gran trabajo de gestión se logró la capacitación y la inclusión de programas deportivos apoyados por Disney y Manchester City, que logran un impacto sostenido en los chicos.

