Paulo Londra conquistó Viña del Mar en una noche épica

Coronando una noche icónica en Viña del Mar, Paulo Londra fué reconocido con dos Gaviotas de oro y plata, respectivamente, ante la emotiva ovación de todo el público presente que celebró a uno de los artistas más entrañables, talentosos y convocantes de la escena musical internacional.

Paulo Londra

Paulo Londra regresará a Chile el 20 de agosto donde se reencontrará nuevamente con su público y fans en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Las entradas ya están disponibles en la página del estadio.

Próximamente, dará otro paso importante siendo parte del LollaPalooza de Buenos Aires como headliner en el Hipódromo de San Isidro y luego seguirá su agenda de shows 2026 con presentaciones en Colombia, Chile, Paraguay, México y Perú, donde tendrá su debut en el Estadio Nacional.

A este nuevo tour se suma por primera vez Estados Unidos donde llegará a ciudades como New York, Miami y Los Ángeles. En California formará parte del Festival La Onda y en Chicago del Festival Sueños. Ingresá a PauloLondra.ar para obtener más información sobre cómo adquirir las entradas de todo el tour.

Paulo Londra

Durante 2025 brindó un tour que comenzó en España con doble sold out, en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid. Luego vendió más de 70.000 entradas en sus presentaciones de México en el Auditorio Banamex de Monterrey, Auditorio Telmex de Guadalajara y en el mítico Palacio de los Deportes en Ciudad de México. En la segunda mitad del año visitó Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Colombia (headliner Festival Cordillera) y Ecuador logrando sold out en todos los shows.

Coronando su regreso triunfal a los escenarios de Buenos Aires, realizó dos shows imponentes y con entradas agotadas en el Movistar Arena a pura emoción. Con invitados especiales y un recorrido perfecto por sus canciones, el músico brindó uno de los espectáculos más importantes de ese año. El 2025 lo cerró en su tierra natal, Córdoba, sin dudas una de las fechas más esperadas. En este show los fans agotaron las entradas inmediatamente y desbordaron con muestras de afecto y emoción en el Quality Arena de Córdoba. Otro sueño cumplido.

En medio de su gira por Latinoamérica, Londra volvió a marcar hitos en su carrera convirtiéndose en el primer cantante argentino en superar las 10 mil millones de visitas en su canal de YouTube con tan solo 113 videos. Además fue el primero en superar 1.000.000.000 de escuchas en Spotify, con “Adán y Eva”, logrando entrar al icónico "Billions Club".