Paulo Londra: increíble debut en USA con un show arrollador en New York

Pionero y referente de un movimiento que sigue transformado la escena musical mundial, Paulo Londra se supera en cada desafío, demostrando la grandeza de su talento y dejando huellas contundentes de lo que su arte significa para millones de seguidores alrededor del mundo.

Apoderándose de la escena desde el segundo inicial del show, Paulo cautivó con su energía, su potencia lírica y una performance cargada de emoción. “PVSL”, “Por eso Vine”, “Tal vez” y “Adán y Eva” fueron parte de un set pensado especialmente para estas fechas, que sonaron por primera vez ante los fans de New York que no pararon de corear y bailar. Pasando por sus primeros beats y aterrizando por momentos en “Versus”, “Back to the Game” y “Homerum” Paulo entregó lo mejor de su éxitos en una noche inolvidable.

Recientemente Paulo se presentó en México, despertando la ovación del Auditorio Josefa de Querétaro y la Feria San Marcos 2026 de Aguascalientes, compartiendo grilla con Empire of the Sun, J Balvin, David Guetta entre otros.

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La segunda parte de este tour mexicano será en agosto cuando regresará para brindar sus shows en Puebla, Mérida y participará como headliner en el festival Dale Mixx de Monterrey compartiendo line-up con Ozuna, Arcangel y Yandel.

Luego continuará su agenda de shows 2026 con shows en Colombia, Chile y Perú, donde tendrá su debut en el Estadio Nacional.

El vínculo artístico de Paulo Londra con Estados Unidos se ha forjado con importantes colaboraciones. Trabajos de alto impacto global como Travis Barker, Ed Sheeran, Lil Baby, Timbaland, Becky G, A Boogie Wit da Hoodie, Feid y Eladio Carrión dan cuenta del reconocimiento que el argentino ha ido reafirmando en los últimos años.