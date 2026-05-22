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Paulo Londra: increíble debut en USA con un show arrollador en New York

Paulo Londra hizo historia en Nueva York: sold out y ovación total en su debut en USA.

22 may 2026, 14:00
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Paulo Londra: increíble debut en USA con un show arrollador en New York
Paulo Londra: increíble debut en USA con un show arrollador en New York

Paulo Londra: increíble debut en USA con un show arrollador en New York

Paulo Londra ya se encuentra en Estados Unidos, conquistando un nuevo territorio, con cinco fechas colmadas de fans en importantes ciudades y participando de renombrados festivales, llevando por primera vez su show propio y una puesta excepcional a Estados Unidos.

Como primera parada el argentino brilló por completo con una presentación de alto nivel en el Palladium Times Square de New York, con entradas agotadas y dando comienzo a una serie de shows memorables. Con gran seguridad escénica, una deslumbrante puesta artística, musical y un repertorio colmado de éxitos que suenan alrededor del mundo, el consagrado artista despertó la ovación de sus fans y un público presente que fue testigo de su evolución y madurez artística.

En medio de sus shows internacionales 2026 su desembarco en Estados Unidos seguirá también por Chicago, donde participará en el Festival “Sueños” , luego por “Bottlerock”, en Napa Valley, donde compartirá cartel con artistas reconocidos internacionalmente como Foo Fighters, Lil Wayne, Lorde, entre otros, continuando por Miami, con últimas entradas disponibles, y por Los Ángeles con entradas sold out.

Paulo Londra

Pionero y referente de un movimiento que sigue transformado la escena musical mundial, Paulo Londra se supera en cada desafío, demostrando la grandeza de su talento y dejando huellas contundentes de lo que su arte significa para millones de seguidores alrededor del mundo.

Apoderándose de la escena desde el segundo inicial del show, Paulo cautivó con su energía, su potencia lírica y una performance cargada de emoción. “PVSL”, “Por eso Vine”, “Tal vez” y “Adán y Eva” fueron parte de un set pensado especialmente para estas fechas, que sonaron por primera vez ante los fans de New York que no pararon de corear y bailar. Pasando por sus primeros beats y aterrizando por momentos en “Versus”, “Back to the Game” y “Homerum” Paulo entregó lo mejor de su éxitos en una noche inolvidable.

Recientemente Paulo se presentó en México, despertando la ovación del Auditorio Josefa de Querétaro y la Feria San Marcos 2026 de Aguascalientes, compartiendo grilla con Empire of the Sun, J Balvin, David Guetta entre otros.

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La segunda parte de este tour mexicano será en agosto cuando regresará para brindar sus shows en Puebla, Mérida y participará como headliner en el festival Dale Mixx de Monterrey compartiendo line-up con Ozuna, Arcangel y Yandel.

Luego continuará su agenda de shows 2026 con shows en Colombia, Chile y Perú, donde tendrá su debut en el Estadio Nacional.

El vínculo artístico de Paulo Londra con Estados Unidos se ha forjado con importantes colaboraciones. Trabajos de alto impacto global como Travis Barker, Ed Sheeran, Lil Baby, Timbaland, Becky G, A Boogie Wit da Hoodie, Feid y Eladio Carrión dan cuenta del reconocimiento que el argentino ha ido reafirmando en los últimos años.

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