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"Caballo Salvaje Nueve", de Martin McDonagh, abrirá el Festival de Mar del Plata

La película del reconocido cineasta será la encargada de inaugurar el festival, mientras que “Borges and Me”, de Marc Turtletaub y con Luis Gnecco en la piel del legendario escritor argentino, fue elegida para la clausura.

16 sept 2026, 08:00
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El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya tiene las películas que abrirán y cerrarán su próxima edición: “Caballo Salvaje Nueve”, de Martin McDonagh, será la encargada de la apertura, mientras que “Borges and Me”, de Marc Turtletaub, fue elegida para la clausura.

La llegada de “Caballo Salvaje Nueve” a Mar del Plata se producirá después de un impactante paso por el Festival de Venecia, donde tuvo su debut y recibió una ovación de 14 minutos. En los próximos días, el film continuará su recorrido internacional en el Festival de Toronto, en plena temporada de premios.

De qué trata “Caballo Salvaje Nueve”

La historia transcurre poco antes del golpe de Estado chileno de 1973. Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA, son enviados desde Santiago de Chile a la Isla de Pascua por su jefe, MJ (Steve Buscemi).

En medio de las icónicas estatuas de la isla y mientras los dos socios enfrentan secretos de su pasado y conspiraciones del presente, el vínculo que Chris establece con dos estudiantes rebeldes, interpretadas por Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, comienza a poner en peligro el objetivo del viaje.

La película está dirigida y escrita por Martin McDonagh, ganador del Premio de la Academia y responsable de títulos como Escondidos en Brujas, Siete psicópatas, Tres anuncios por un crimen y Los espíritus de la isla.

El elenco reúne además a John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits y Parker Posey.

El proyecto vuelve a reunir a McDonagh con Searchlight Pictures, Blueprint Pictures y Film4 después de Los espíritus de la isla, que obtuvo nueve nominaciones a los premios Oscar. La producción está a cargo de Graham Broadbent, Pete Czernin, Martin McDonagh y Anita Overland.

“Caballo Salvaje Nueve” tiene previsto su estreno comercial en Argentina para el 12 de noviembre.

Luis Gnecco será Borges en la película que cerrará el festival

La película elegida para la clausura será “Borges and Me”, dirigida por Marc Turtletaub y basada en las memorias del escritor estadounidense Jay Parini.

La historia recrea un particular episodio de su juventud, cuando se encontraba realizando un intercambio universitario en Escocia y recibió el encargo de acompañar a Jorge Luis Borges durante un viaje en auto de varios días por las Tierras Altas escocesas.

Parini es interpretado por Finn Whitehead, conocido por Dunkirk, mientras que el desafío de ponerse en la piel del legendario escritor argentino quedó en manos del actor chileno Luis Gnecco.

Gnecco ya había interpretado a otra figura fundamental de la literatura latinoamericana, Pablo Neruda, en Neruda, la película de Pablo Larraín que fue nominada al Globo de Oro.

Ahora encarna a Borges en un año especialmente significativo: se cumplen 40 años de la muerte del autor de El Aleph.

El elenco de “Borges and Me” se completa con figuras como Alan Cumming y Peter Mullan.

La película se proyectará el 14 de noviembre, después de la ceremonia de clausura del Festival de Mar del Plata, en una función abierta al público general.

     

 

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