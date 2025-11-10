Roxette regresa a Buenos Aires en 2026: cuándo y dónde será el show

Casi una década después de sus últimos conciertos, Roxette vuelve a los escenarios en una nueva y celebrada etapa. Con Per Gessle, el compositor detrás de los grandes himnos que marcaron generaciones, y la incorporación de Lena Philipsson, una de las voces más queridas de Suecia, la banda emprende una gira mundial que está agotando localidades en cada ciudad donde se presenta. Argentina será parte de esta esperada celebración el 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena, con producción de DF Entertainment.